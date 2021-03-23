Российский спецназ стали снабжать новым сухпайком

С этого месяца десантников, солдат и офицеров спецназа, морских пехотинцев и военнослужащих некоторых других подразделений российской армии и ВМФ начали обеспечивать новым малогабаритным рационом питания. Его будут выдавать военным при решении задач в условиях, когда нет возможности приготовить горячую пищу.

В Минобороны рассказали, что особенность этого продуктового набора заключается в его компактности и содержании. Новый индивидуальный паек спецназовца стал в два раза меньше обычного, но по питательности значительно улучшился. В этих спецрационах учтены продукты, которые легко и быстро съесть, а эффект от их употребления дает военнослужащему дополнительные силы.

Известно, что в рацион включили большое количество продуктов, содержащих углеводы. Они обеспечивают человеку быстрое насыщение и восстанавливают его энергию. В условиях интенсивных учебно-боевых действий это исключительно важно.

В новый рацион питания входит широкий ассортимент мясных и мясорастительных консервов: "Мясо птицы тушеное", "Печень пикантная по-восточному", "Мясо птицы с картофелем и овощами", "Плов с говядиной", "Макароны по-флотски", "Каша гречневая с печенью". В новом пайке также увеличили количество фруктово-ягодного концентрата. Туда добавили шоколадно-ореховую пасту. Вместо пюре из фруктов в рацион включили калорийную фруктовую палочку. В продуктовом наборе также появился сухой молочный напиток.

"По эргономическим показателям вес всего рациона питания стал меньше на 450 граммов", - уточнили в Минобороны. В свою очередь 450 граммов - это всего 27% от веса используемых в армии и на флоте пайков. Однако новый продуктовый набор не потерял необходимую калорийность.