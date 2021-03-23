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23.03.2021 16:36
Рубрика: В мире

Саперы РФ взорвали в Сирии пещеру-склад террористов

Текст: Юрий Гаврилов

Российские саперы продолжают уничтожать в Сирии инфраструктуру террористических отрядов. Делается это для того, чтобы оставшиеся в стране боевики не могли ею воспользоваться для подготовки новых диверсий и провокаций против правительственных войск и наших военных.

Очередной такой объект был обнаружен и уничтожен на границе провинций Идлиб и Хама. Там террористы группировок "Джейш аль-Изза" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) приспособили природные пещеры для хранения продовольствия и медикаментов. Здесь же террористы устроили свой крупный госпиталь. А когда в 2018 году в эти места подошла сирийская армия, спешно покинули схроны.

В Сирии боевики готовят провокацию с химоружием

Место для них было выбрано удачно. Комплекс пещер, расположенный в ложбине между холмами, скрывали оливковые сады. Отыскать среди них вход в подземные укрытия было сложно. Тем более, что пещер и входов было несколько. Тем не менее, наши военные схроны обнаружили.

Как это произошло, рассказал начальник инженерных войск российской группировки войск в Сирии Роман Бессмертный. По его словам, в одной из пещер боевики оборудовали четыре комнаты, где, помимо продуктов и медикаментов, могли находиться 20-30 человек. В соседних гротах, по-видимому, размещались террористы-охранники. Причем эти помещения явно углублялись вручную - их вырубали в известняке. Самая большая галерея была такого размера, что в ней свободно мог поместиться грузовик.

Оттуда ходы вели в помещения поменьше. Там на полу наши военные нашли шкуры баранов.

"Вероятно, все шло в ход. Животные - на мясо, шерсть - на оборудование матрасов и лежаков", - объяснил Бессмертный. По его словам, террористы провели в пещеру электричество, а стены исписали красной краской. "Надписи на стенах говорят нам об именах бандитов, которые присутствовали здесь. В этой комнате, вероятно, размещались боевики". Помещение было оборудовано розетками, местами хранения оружия и боеприпасов, полками для личных вещей.

Некоторые местные жители догадывались, что в пещерах прячутся террористы. Но боялись туда подходить даже после того, как боевики сбежали. Никто не мог дать гарантию, что бандиты перед отступлением не заминировали схроны и тропы к ним. "Мы знали, что здесь начались какие-то строительные работы, но что здесь делали боевики, и предположить не могли. Нам сюда запрещали приходить, хотя тут у меня оливковые деревья, и здесь до прихода этих людей я пас своих баранов", - рассказал местный житель Зейн Каббас. Он не скрывал, что рад подрыву пещер. Ведь теперь холмы с оливковыми рощами снова стали безопасными.

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