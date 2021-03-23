Счетная палата увидела риски в займах бюджета под плавающую ставку

Новости

В давке на похоронах президента Танзании погибли пять человек 00:33
Псаки обвинила "сложные ступени" в инциденте с Байденом 00:27
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире 00:02
Эксперты назвали партии, имеющие шансы получить более 3% на выборах в Госдуму 00:00
Лера Кудрявцева попала в реанимацию 22.03.2021
Скончался экс-замглавы Службы внешней разведки Виталий Маргелов 22.03.2021
Верховный суд США пересмотрит приговор Царнаеву 22.03.2021
Представлена новая игровая форма сборной России по футболу 22.03.2021
Мэрия Праги арендовала роскошный отель для зараженных COVID бездомных 22.03.2021
На М-12 начали подготовку к возведению основания обхода Балашихи 22.03.2021
Минобороны РФ сообщило о 536 военнослужащих с коронавирусом 22.03.2021
СК: В Подмосковье произошла серия хлопков газа 22.03.2021
Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз 22.03.2021
Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на премии продюсеров кино и ТВ 22.03.2021
Умер исполнитель гитарной партии песни "Ваше благородие, госпожа удача" 22.03.2021
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи 22.03.2021
В Подмосковье в доме прогремел взрыв 22.03.2021
Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75% 22.03.2021
В Хибинах 12-летняя девочка попала под лавину 22.03.2021
Туристы попали под лавину в Мурманской области 22.03.2021
Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании 22.03.2021
Отток средств физлиц с депозитов в феврале превысил 200 млрд рублей 22.03.2021
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак" 22.03.2021
В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения 22.03.2021
Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей 22.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Средства размещения

Счетная палата увидела риски в займах бюджета под плавающую ставку
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Счетная палата считает, что доля гособлигаций, чья доходность зависит от ключевой ставки и инфляции, превысила безопасную для бюджета отметку.

Именно ставка минфина на облигации с плавающим купоном (ОФЗ-ПК, флоатеры), которые пользуются спросом у крупнейших банков России, позволила перевыполнить план по заимствованиям в прошлом году более чем в два раза, хотя нерезиденты почти перестали участвовать в аукционах. Всего минфин за год привлек свыше 5,3 трлн рублей. Доля ОФЗ-ПК в госдолге выросла с 18,4 до 33,5%, а вместе с индексируемыми по инфляции облигациями достигла 37,6%. Счетная палата полагает, что их безопасная доля ограничена 25%, и в своем отчете рекомендует минфину сократить процентный риск при выборе бумаг.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Счетная палата уточнила позицию по рискам повторения топливного кризиса

Замминистра финансов Тимур Максимов в интервью агентству "Рейтер" сказал, что минфин в ближайшее время не планирует выходить на рынок с флоатерами, но готов их задействовать при серьезном ухудшении ситуации. Ключевая ставка, как ожидается, продолжит двигаться вверх, и в этих условиях минфину будет сложно заинтересовать покупателей (крупные банки), не предложив им более выгодных условий в виде плавающего купона, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Закон о бюджете предполагает чистое размещение ОФЗ в этом году на 2,7 трлн рублей (валовое, без учета погашения прежних выпусков - 3,7 трлн), но минфин наметил сокращение заимствований. Если план чистого размещения будет сокращен до 1,5-2 трлн рублей, то его можно выполнить с преобладанием классических ОФЗ, полагает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. В первом квартале 2021 года минфин продал ОФЗ с фиксированным купоном на 350 млрд рублей и облигации с привязкой к инфляции на 60 млрд рублей, отмечает он.

Благодаря тому, что долговая нагрузка российского правительства в целом мала по мировым меркам, изменение структуры в пользу бумаг с переменным купоном не критично, считает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Неприятное свойство флоатеров состоит в том, что стоимость их обслуживания может расти вслед за межбанковскими ставками в самый неудобный момент, отвлекая ресурсы от более актуальных антикризисных задач, говорит он. Без кризиса при нынешней структуре возможные колебания стоимости обслуживания более чем спокойные: рост ставок денежного рынка на 1 п.п. при прочих равных увеличит процентные расходы бюджета на величину около 0,05% ВВП, оценивает Куликов.

Что касается безопасной границы флоатеров, то единого стандарта здесь не существует. "Предельная величина процентного риска, принимаемого государством, скорее, должна выражаться в терминах потенциального увеличения процентных расходов в каком-то разумном стресс-сценарии", - полагает Куликов. Мировое разнообразие в области структуры долга очень велико, говорит он: скажем, в Бразилии доля госдолга с переменным купоном и инфляционной индексацией - около 50%, но есть и довольно много стран, которые вообще не выпускают такие "защитные" инструменты. В среднем к ним чаще прибегают государства, ориентированные на заимствования на внутреннем рынке - это позволяет им расширить базу инвесторов за счет тех, для кого процентный риск неприемлем.

Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата

Главное сегодня

Правительство допустило продление соглашений по ценам на сахар и масло
В Хибинах скончалась девочка, попавшая под снежный обвал
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы