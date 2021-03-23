Счетная палата увидела риски в займах бюджета под плавающую ставку

Счетная палата считает, что доля гособлигаций, чья доходность зависит от ключевой ставки и инфляции, превысила безопасную для бюджета отметку.

Именно ставка минфина на облигации с плавающим купоном (ОФЗ-ПК, флоатеры), которые пользуются спросом у крупнейших банков России, позволила перевыполнить план по заимствованиям в прошлом году более чем в два раза, хотя нерезиденты почти перестали участвовать в аукционах. Всего минфин за год привлек свыше 5,3 трлн рублей. Доля ОФЗ-ПК в госдолге выросла с 18,4 до 33,5%, а вместе с индексируемыми по инфляции облигациями достигла 37,6%. Счетная палата полагает, что их безопасная доля ограничена 25%, и в своем отчете рекомендует минфину сократить процентный риск при выборе бумаг.

Замминистра финансов Тимур Максимов в интервью агентству "Рейтер" сказал, что минфин в ближайшее время не планирует выходить на рынок с флоатерами, но готов их задействовать при серьезном ухудшении ситуации. Ключевая ставка, как ожидается, продолжит двигаться вверх, и в этих условиях минфину будет сложно заинтересовать покупателей (крупные банки), не предложив им более выгодных условий в виде плавающего купона, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Закон о бюджете предполагает чистое размещение ОФЗ в этом году на 2,7 трлн рублей (валовое, без учета погашения прежних выпусков - 3,7 трлн), но минфин наметил сокращение заимствований. Если план чистого размещения будет сокращен до 1,5-2 трлн рублей, то его можно выполнить с преобладанием классических ОФЗ, полагает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. В первом квартале 2021 года минфин продал ОФЗ с фиксированным купоном на 350 млрд рублей и облигации с привязкой к инфляции на 60 млрд рублей, отмечает он.

Благодаря тому, что долговая нагрузка российского правительства в целом мала по мировым меркам, изменение структуры в пользу бумаг с переменным купоном не критично, считает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Неприятное свойство флоатеров состоит в том, что стоимость их обслуживания может расти вслед за межбанковскими ставками в самый неудобный момент, отвлекая ресурсы от более актуальных антикризисных задач, говорит он. Без кризиса при нынешней структуре возможные колебания стоимости обслуживания более чем спокойные: рост ставок денежного рынка на 1 п.п. при прочих равных увеличит процентные расходы бюджета на величину около 0,05% ВВП, оценивает Куликов.

Что касается безопасной границы флоатеров, то единого стандарта здесь не существует. "Предельная величина процентного риска, принимаемого государством, скорее, должна выражаться в терминах потенциального увеличения процентных расходов в каком-то разумном стресс-сценарии", - полагает Куликов. Мировое разнообразие в области структуры долга очень велико, говорит он: скажем, в Бразилии доля госдолга с переменным купоном и инфляционной индексацией - около 50%, но есть и довольно много стран, которые вообще не выпускают такие "защитные" инструменты. В среднем к ним чаще прибегают государства, ориентированные на заимствования на внутреннем рынке - это позволяет им расширить базу инвесторов за счет тех, для кого процентный риск неприемлем.