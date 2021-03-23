Семья погибшего в Чечне милиционера 16 лет ждет признания его заслуг

Это случилось в ночь на 28 ноября 2003 года. Чеченская Республика готовилась к выборам в Государственную думу. В школах открывались избирательные пункты. Милиция перешла на усиленный вариант несения службы для их безопасности. Один из таких избирательных участков, в средней школе N1 села Мескер-Юрт, выпало охранять старшему лейтенанту милиции Роману Аксенову. Он и еще семь сотрудников райотдела, в основном это были чеченские милиционеры, обосновались в здании школы.

Во время нападения боевиков на избирательный участок в школе села Мескер-Юрт Роман Аксеновне раздумывая встал на его защиту. Фото: Из архива Татьяны Аксеновой/Photoxpress

Пять минут

Накануне выборов банда полевого командира получила задание от "амира Шамиля" захватить избирательный участок N 290 в Шалинском районе. Сам захват заснять на видео, чтобы представить это протестом мирных жителей против избирательной кампании. Участок в Мескир-Юрте, удаленный от центра, представлял собой идеальное место для нападения.

В полночь, как рассказывает один из дежуривших на первом этаже сотрудников отдела милиции, прогремели выстрелы. В темноте к школе с трассы подъехала машина, ее так и не удалось найти. Выскочившие из нее неустановленные лица окружили здание и открыли огонь по окнам, придерживаясь стороны жилых домов: чтобы ответный огонь зацепил их, дескать, против мирных жителей действуют милиционеры. Боевиков поддерживал снайпер. Милиционеры были рассредоточены по этажам. На втором этаже школы Роман Аксенов грамотно занял позицию, выбрав точку обстрела из окна, не давая боевикам перейти в наступление. Он и принял на себя первый удар. Автоматная очередь пришлась ему прямо в грудь. Бой длился не более пяти минут. Бандиты отступили, так и не захватив школу. После боя была перекличка, Аксенов не отозвался. Его нашли тяжело раненным возле окна. Отвезли в Аргунскую городскую больницу. Он скончался от ранений, несовместимых с жизнью. "Смерть старшего лейтенанта наступила во время несения службы, при исполнении им служебных обязанностей", значится в заключении по материалам служебной проверки, подписанном заместителем министра внутренних дел Чеченской Республики полковником внутренней службы А.В. Железняком.

"Очень соскучился по семье!"

Роман - обычный парень из донского поселка Матвеев Курган. Окончил школу, пошел работать в милицию: сначала в патрульно-постовую службу, но через пару лет перешел в участковые. Работал добросовестно. В маленьком поселке все друг друга знают, и отзывчивого участкового уважали. В конце 2002 года, когда стала восстанавливаться израненная Чеченская Республика, необходимы были квалифицированные кадры, в том числе и для охраны общественного порядка. Во все подразделения МВД России стали поступать запросы с предложениями о службе по контракту. Аксенов написал рапорт. Его отговаривали мать, бабушка и даже руководство, ведь хорошие участковые нужны и дома. Но Роман поехал. Подписал контракт на год. В Чечне он так же, как и в родном поселке, служил участковым в селе Мескер-Юрт Шалинского района.

Последний раз Роман разговаривал с мамой буквально за день до своей гибели. 15 января 2004 года оканчивалась его годичная командировка. "Сказал, что после выборов будет собираться домой. Очень соскучился по семье. Приедет насовсем, - вспоминает Татьяна Аксенова. - Но так и не дождалась его..." Не дождалась и семья, трое детей. Спустя 16 лет средний из сыновей так же, как отец, служит в органах внутренних дел, участковым уполномоченным в Таганроге. "В главке всегда помогают детям погибших сотрудников - мальчики воспитывались в кадетской школе, потом тем, кто выбирал профессию правоохранителя, помогали с поступлением в высшую школу милиции", - рассказал его коллега Алексей Леонов.

Но одно дело так и осталось неоконченным - погибший в бою Роман Аксенов остался без награды.

Материалы проверки подтверждают, что участковый погиб, выполняя свой служебный долг. Фото: Из архива Татьяны Аксеновой

Сбой в системе?

Бывший в то время начальником отдела ГУВД Ростовской области по воспитательной работе полковник милиции Дмитрий Кугут вспоминал: "Тогда я получил первое свое задание доставить из Республики Чечня тело Романа Аксенова. В Шалинском районе еще были свежи воспоминания о том нападении. Чеченские товарищи отзывались по-доброму, называли героическим поступок Романа, обещали представить к ордену Мужества. Сделать это должны были местные власти. По каким-то причинам награждения не произошло.

Мы говорим с Алексеем Леоновым, майором милиции запаса. Он участник боевых действий 1994-1996 и 2000-2004 годов - обеих "чеченских" войн. У него орден Мужества, медаль "За отвагу" и медаль за отличие в охране общественного порядка. Он был дважды ранен. И его словам не верить нельзя. "Я тоже был в то время в Чечне. Но в другом районе. Тогда везде по республике были заслоны и засады, чтобы предотвратить нападение боевиков, не дать сорвать проведение выборов. И в основном это сработало, нигде больше такого открытого столкновения не было. Только участок в Мескер-Юрте оказался в некотором удалении, совсем рядом с трассой. И именно там произошел настоящий бой на избирательном участке. Но выборы состоялись и здесь благодаря стойкости милиционеров и Романа Аксенова, отстоявших участок".

Все эти обстоятельства априори говорят о том, что он должен был получить посмертно государственную награду. Это такой непогрешимый постулат: если сотрудник, находящийся на службе, погибал при ведении боевых действий, то, как правило, его представляли к награде. А уж если с риском для жизни и при обороне важного объекта - тем более. Очень нужно дать понять родным, для которых его гибель сама по себе тяжелая утрата, что Родина оценила его подвиг, что он погиб не зря. И все мы слышали на траурном митинге об этом обещании из уст представителей управления МВД по Южному федеральному округу.

Но, видимо, какой-то винтик не сработал. Материалы служебной проверки должны были быть переданы по инстанциям. Так получилось, что именно в этот период ведомство было расформировано - создавался главк по Северо-Кавказскому федеральному округу. Возможно, документы затерялись или до сих пор лежат в каком-то долгом ящике. Сейчас тяжело что-то узнать.

За давностью лет...

Виталий Ташпулатов, председатель Матвеево-Курганского районного совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов, глава общественной организации ветеранов боевых действий "Саланг" продолжает бороться за восстановление справедливости. "Многие не понимают, почему сейчас, спустя шестнадцать лет, наш земляк, совершивший подвиг ценой своей жизни, до сих пор не награжден, а его дети и внуки не могут взять в руки награду как память о мужестве своего отца и деда", - говорит он.

После обращения в МВД страны в декабре прошлого года ему пришел ответ начальника отдела наград департамента госслужбы и кадров МВД РФ А.А. Говорова:

"В соответствии с Положением о государственных наградах РФ, утвержденным Указом президента РФ от 7 сентября 2010 года N 1099, ходатайства о награждении возбуждаются в коллективах по основному (постоянному) месту работы представляемых к награждению. На момент гибели Аксенов проходил службу в должности участкового уполномоченного милиции н.п. Мескер-Юрт ОВД Шалинского района ЧР".

МВД по Чеченской Республике также ответило: "Ходатайства о награждении направляются в трехмесячный срок с момента совершения подвига, проявления мужества, смелости и отваги. В связи с тем, что с момента гибели Аксенова прошло более 16 лет, объективно оценить факт проявления мужества, отваги и самоотверженности не представляется возможным. Возбуждение ходатайства о представлении Аксенова к награждению государственной наградой МВД по ЧР считает нецелесообразным".

"На основании изложенного МВД РФ не имеет правовых оснований для внесения представления президенту РФ о награждении Романа Аксенова государственной наградой Российской Федерации", заключил начальник отдела наград.

Татьяна Аксенова получает от областного УВД пенсию по потере кормильца. В холле ростовского главка - Доска памяти, и на ней выбито имя ее сына. Его имя значится и на памятнике погибшим при исполнении сотрудникам правоохранительных органов возле стадиона "Динамо". Во дворе Шалинского райотдела милиции установлен памятный знак в честь воинов-милиционеров, погибших при установлении законности и правопорядка. В школе в Матвеевом Кургане, где учился Роман Аксенов, висит его фотография. И здесь очень хотят назвать школу и улицу его именем.