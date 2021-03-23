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Рубрика: Власть

Люди сами разберутся

Сенаторы расскажут россиянам о фактах вмешательства в думские выборы
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
Мониторинговая группа Совета Федерации в течение ближайших месяцев будет анализировать факты вмешательства в дела РФ в ходе кампании по выборам в Госдуму и доносить свои выводы до граждан. Сенаторы уверены, что россияне сами разберутся в ситуации, если получат достоверную информацию о происходящем.

По словам руководителя группы, главы Комитета СФ по федеративному устройству Олега Мельниченко, определенные силы на Западе намерены использовать предстоящие выборы в Госдуму "как точку дестабилизации и раскачки внутриполитической ситуации" в России. "Мы понимаем их конечные цели и задачи", - отметил сенатор. По его мнению, оппоненты России на Западе постараются сделать политический вброс, чтобы сформировать раздражение у целевых групп россиян, а также представить нелегитимными и выборы в Госдуму, и решения избранного парламента. "Все, что они делают, мы будем самым тщательным образом анализировать на площадке Совета Федерации, мы будем предавать это гласности, мы будем разъяснять населению - кто, зачем, почему, на чьи деньги и для чего это делает", - сообщил он.

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В Совфеде уверены, что самая правильная работа по предотвращению вмешательства в дела России извне - это доведение достоверной информации до людей. "Люди сами способны разобраться. Поверьте, у нас очень грамотное население в стране", - заявил Олег Мельниченко. Он добавил, что по итогам работы мониторинговая группа намерена "вырабатывать подходы по совершенствованию законодательства, чтобы в будущем подобные вещи здесь больше не повторялись". При этом Олег Мельниченко подчеркнул, что пресекать попытки вмешательства в дела России надо мирными методами. "Мы никого по тюрьмам распихивать не собираемся, - сказал он. - Пожалуйста - выходите, избирайтесь, заявляйтесь, но информируйте, на чьи деньги вы это делаете, кто вы вообще такие, чтобы граждане РФ, которые будут приходить к избирательным урнам, слушать в СМИ, четко понимали: этот человек вещает от имени Госдепартамента США или какой-либо неправительственной организации, финансируемой через программы Евросоюза".

Самая правильная работа по предотвращению вмешательства в дела России извне - это доведение достоверной информации до людей

То же касается и работы с зарубежными соцсетями и IT-платформами. "Наша цель - не блокировать и замедлять. Наша цель, во-первых, объяснять нашим партнерам, в том числе - зарубежным, что на территории РФ действуют законы РФ. Если они хотят здесь работать, пусть следуют нашему законодательству так же, как они это делают в своей стране", - заявил глава временной комиссии Андрей Климов.

Сенатор также напомнил, что замедление трафика и блокировка - не единственный способ воздействия на IT-гигантов. Им могут быть также выписаны штрафы, "суммы там могут быть огромные на определенной стадии", указал он. Кроме того, сенатор назвал очень важным создание и развитие российских цифровых платформ, которые бы в том числе удовлетворяли вкусам молодежи. Ведь "Пентагон и целый ряд других очень специальных организаций в США еще несколько лет назад сделали ставку на "допризывников", подчеркнул Климов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования-2021

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