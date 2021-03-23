Сиротам хотят выдавать квартиры в новостройках вместо сертификатов

Порядок обеспечения жильем детей-сирот предполагается скорректировать. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству.

У государства накоплены большие обязательства перед льготными категориями граждан, имеющими право на помощь в решении жилищного вопроса, отметил Файзуллин. Сейчас обеспечение детей-сирот жильем происходит через выдачу жилищных сертификатов. Этот порядок предполагается скорректировать через предоставление жилья в новостройках, сказал Файзуллин.

С помощью жилищных сертификатов оказывается помощь в обеспечении жильем 14 категориям льготников. В 2020 году их получили более 24 тысяч семей, среди которых - молодые семьи, те, кто переселяется из районов Крайнего Севера, ветераны боевых действий, инвалиды и др. В нынешнем году сертификаты планируется выдать 5,6 тысячи семей, сообщал ранее Минстрой.