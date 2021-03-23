СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

Впервые один из полдюжины американских военных объектов, созданных на северо-востоке Сирии за последние шесть лет, подвергся ракетному обстрелу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, речь идет о военной базе США в провинции Дейр-эз-Зор. Она расположена вблизи нефтяного месторождения Коноко.

Сообщается, что на территории базы во вторник 23 марта разорвалось несколько реактивных снарядов. О каких-либо возможных разрушениях или о жертвах ничего не известно. В командовании США эту информации пока не комментировали. До сих пор ракеты не попадали по военным объектам, созданным Соединенными Штатами в сирийских провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Впервые они начали появляться там в 2015 году. Месторождения на восточном берегу Евфрата, где до гражданской войны добывалось до 80 процентов нефти Сирийской арабской республики, сейчас находятся под совместным контролем американцев и курдских вооруженных формирований. Напомним, официальный Дамаск оспаривает присутствие США в регионе - сирийские власти настаивают, что речь идет об оккупации и разграблении национальных ресурсов. Между тем еще предыдущий президент США Дональд Трамп назвал удержание северо-востока Сирии под американским контролем одной из главных стратегических задач Вашингтона в регионе.