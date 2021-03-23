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Рубрика: Экономика

Справок не берут

Социальную доплату к пенсии будут назначать без заявлений
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
Со следующего года социальная доплата к пенсии будет приходить автоматически, без обращения за ней. Об этом сообщили в минтруде. "Назначение соцдоплаты станет новой проактивной услугой. То есть не нужно будет писать заявлений, предоставлять справки и другие документы для ее назначения", - пояснил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Соцдоплата назначается к пенсиям, которые меньше прожиточного минимума, установленного для пенсионеров. До размера федерального прожиточного минимума (10 022 рубля) их повышают федеральной соцдоплатой: доначисляют столько, сколько до него не хватает. Чтобы увеличить пенсию до регионального прожиточного минимума, назначается региональная соцдоплата. Проактивно граждане будут получать как федеральную, так региональную соцдоплату. Недотянуть до прожиточного минимума пенсия может в том случае, если человек не работал или работал не официально, а потому за него не поступало отчислений в Пенсионный фонд. У остальных, как правило, пенсия выше прожиточного минимума.

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