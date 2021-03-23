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23.03.2021 22:14
Рубрика: В мире

Совет ООН по правам человека осудил практику односторонних санкций

Текст: Екатерина Забродина

Совет ООН по правам человека на 46-й сессии в Женеве принял резолюцию, призывающую государства прекратить практику односторонних санкций в качестве "средства политического и экономического давления". Документ поддержало большинство - 30 стран, включая Россию и Китай. Страны ЕС, Британия и Украина - всего 15 делегаций - выступили против, но не смогли его заблокировать, передает ТАСС.

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В резолюции Совет "настоятельно призывает все государства прекратить... осуществление односторонних мер... принудительного характера с экстерриториальными последствиями", которые противоречат Уставу ООН и международному праву. Кроме того, участники выступили за создание в рамках системы ООН "беспристрастного и независимого механизма" для правой защиты "жертв" санкций, которые имеют право на возмещение ущерба.

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