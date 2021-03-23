Старшеклассники российских школ смогут выиграть по миллиону рублей

Новый сезон Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей") стартует 26 марта. 11-классники - победители прошлого сезона - получили 1 миллион рублей. А 9-10-классики - по 200 тысяч. В этом году призов будет еще больше, обещают организаторы.

Напомним, цель конкурса - дать возможность каждому найти свои сильные стороны, раскрыть таланты. Школьные оценки не учитываются. Гораздо важнее - навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность находить решения в сложных ситуациях и не только.

В новом сезоне конкурса вместе со старшеклассниками смогут участвовать и ученики 5-7 классов. Для них - специальный геймифицированный трек, а финал конкурса пройдет в июле 2021 года в "Артеке". Победителями в этой категории станут 300 школьников: они получат суперприз - "путешествие мечты" на поезде "Большая перемена" от Москвы до Владивостока и обратно.

Впервые вместе со школьниками в "Большой перемене" смогут участвовать и студенты среднего профобразования. Победители получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие.

300 учеников 10 классов и 150 студентов 3-4 курсов среднего профобразования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тысяч рублей.

Педагоги, подготовившие победителей финала "Большой перемены" среди учеников 5-7 классов, получат по 100 тысяч рублей. Педагоги-наставники победителей-старшеклассников и студентов СПО получат по 150 тысяч рублей.

30 лучших образовательных организаций основного и допобразования и 20 организаций среднего профобразования, подготовившие победителей, получат по 2 миллиона рублей на техническое оснащение.

В отдельном треке конкурса смогут принять участие иностранцы - подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.

Напомним, в 2020 году в конкурсе "Большая перемена" приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями тогда стали 600 школьников - 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Они соревновались по 9 направлениям: наука и технологии ("Создавай будущее!"), искусство и творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), волонтерство ("Делай добро!"), историческая память ("Помни!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), экология ("Сохраняй природу!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!").

В новом сезоне к ним добавятся направления "Открывай новое!", посвященное развитию образовательных технологий, "Предпринимай!", посвященное молодежному предпринимательству, и специальное направление "Служи Отечеству!", партнером которого выступит движение "Юнармия".

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно, на платформе bolshayaperemena.online, участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Также в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в "Артеке" в ноябре 2021 года. Регистрация участников открыта до 1 июня 2021 года.

Организаторы конкурса "Большая перемена": АНО "Россия - страна возможностей" и ФГБУ "Роспатриотцентр".