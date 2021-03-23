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Текст:   Марина Трубилина 
12:07 23.03.2021

Ставки льготной ипотеки предложили дифференцировать внутри регионов

Льготную ипотеку следовало бы дифференцировать и внутри регионов. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Набиуллина рассказала об условиях сохранения льготной ипотеки

Желательно сохранить допуск к льготной ипотеке многодетным, молодым семьям, отметил Файзуллин. Было бы логично также "отзонировать" условия ипотеки с господдержкой внутри регионов, считает министр. В административном центре региона цены на жилье в том числе из-за льготной ипотеки могли вырасти, а в других городах региона - нет.

Следует скорректировать и программу сельской ипотеки, считает министр. Пока она стимулирует жилищное строительство, в основном, на окраинах крупных городов, а не в "глубинке".

Ипотека с господдержкой по ставке до 6,5% была запущена весной прошлого года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Программа действовала до 1 ноября, затем была продлена до 1 июля 2021 года.

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