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23.03.2021 20:04
Рубрика: Власть

Столичные военные прокуроры помогли вернуть в казну более 2,6 млрд рублей

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник, 23 марта первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Евгений Иванов провел заседание коллегии столичного профильного главка, где подвели итоги его работы в 2020 году.

Московский городской военный прокурор генерал-майор юстиции Владислав Приходченко доложил, что позитивным итогом совместной работы надзорного органа, командования и органов безопасности в войсках стало сокращение числа должностных и коррупционных преступлений. Кроме того, снизилось количество преступлений, связанных с посягательством на федеральную собственность, включая военное имущество, а также деяний против военной службы.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"В прошлом году по требованию военных прокуроров восстановлены права почти 8 тысяч граждан, государству возмещен ущерб на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей, - отметил Приходченко. - Значительное внимание уделено вопросам исполнения государственного оборонного заказа, в том числе правомерности использования бюджетных средств, выделенных на эти цели".

Генерал подтвердил этот вывод конкретными цифрами. Так, по его словам, в прошлом году было обеспечено надзорное сопровождение более 11 тысяч государственных контрактов общей стоимостью свыше 10 трлн рублей.Хорошее взаимодействие с правоохранительными органами позволило вернуть Минобороны РФ 49 млрд рублей неотработанных авансов. А также пресечь хищения бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. А еще - выявить мошеннические действия коммерческих структур при ценообразовании и исполнении контрактных обязательств.

"В частности, вскрыта противоправная деятельность генерального директора московского АО "Лопастные гидравлические машины", который в 2013-2019 годах поставил предприятиям оборонно-промышленного комплекса электрооборудование, укомплектованное контрафактными электродвигателями. Указанными действиями государству нанесен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей", - рассказал Приходченко.

Он также отметил, что в поле зрения сотрудников столичного надзорного главка остаются вопросы своевременной выплаты заработной платы гражданскому персоналу, денежного довольствия и стимулирующих надбавок военнослужащим. "В минувшем году оперативными действиями военных прокуроров, в том числе в судебном порядке, полностью погашена задолженность по заработной плате перед 156 работниками ФГУП "Главное военно-строительное управление № 12" на общую сумму более 10 миллионов рублей", - напомнил генерал.

По его словам, постоянного внимания требуют проверки установленных для госслужащих запретов, обязанностей и ограничений, в том числе при предоставлении сведений о доходах и расходах. Приходченко сообщил, что в прошлом году было выявлено 615 таких нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли 100 должностных лиц. Суд удовлетворил иск Московской городской военной прокуратуры по истребованию в доход государства приобретенного на неподтвержденные доходы имущества и денежных средств на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.

Фото: РИА Новости
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"В минувшем году по требованию военных прокуроров в Москве и Подмосковье освобождены 908 незаконно занятых жилых помещений, работа по возврату еще трехсот продолжается", - доложил Приходченко.

На коллегии были перечислены задачи, стоящие перед столичными военными прокурорами. В этом году они сосредоточатся на повышении эффективности и усилении надзора за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа и реализации национальных проектов. Их важнейшей задачей остается противодействие коррупции. Столичные военные правоохранители также проконтролируют исполнение законодательства в сферах природопользования, защиты жизни и здоровья военнослужащих и соблюдения конституционных прав граждан.

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