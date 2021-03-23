Строителям дадут займы на освоение цифровых технологий

Цели, на которые члены саморегулируемых организаций могут получить займы, расширило правительство.

Возможность предоставления займов своим членам была предоставлена СРО летом прошлого года. Это стало одной из мер поддержки бизнеса в пандемию. Получать займы члены СРО могли на выплату зарплаты своим работникам, приобретение стройматериалов и оборудования по некоторым договорам, а также для уплаты вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии в ряде случаев.

Теперь возможности СРО расширены. Они могут выдавать займы не только на выплату зарплат, но и, в частности, на уплату в отношении своих работников НДФЛ и страховых взносов.

По предложению Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) в перечень возможных целей займов была включена также закупка программного обеспечения и технических средств, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капстроительства. "Данная мера ускорит качественное внедрение и развитие BIM в нашей стране, позволит перейти к формированию соответствующих компетенций у специалистов, вовлеченных в инвестиционно-строительный процесс на всех стадиях жизненного цикла объекта", - отмечают в НОПРИЗ. Напомним, с января 2022 года ведение цифровой модели будет обязательно при строительстве объектов на бюджетные деньги.