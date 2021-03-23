Телеканал "Белрос" покажет программу о Пушкинском конкурсе

В эфир русско-белорусского телеканала "Белрос" в среду, 24 марта, выйдет выпуск программы "Новое PROчтение", посвященный 20-летию Международного Пушкинского конкурса. Трансляция начнется в 22:00.

Международный Пушкинский конкурс организован "Российской газетой" и правительством Москвы. Ежегодно учителя русского языка из стран ближнего и дальнего зарубежья присылают свои эссе о взаимосвязи русского языка и общества, культуры, традиций своих государств. В программе раскроют все секреты уникального творческого проекта, объединяющего страны и людей. К слову, сейчас оргкомитет принимает работы уже на ХХI-й конкурс.

"Новое PROчтение" - это программа, которая объединила литературные пространства России и Беларуси. Телеведущие двух государств рассказывают зрителям о книжных новинках, напоминают о значимых датах и юбилеях, знакомят с новостями из сферы литературы и обсуждают актуальные темы с гостями программы.

Повтор сюжета о Международном Пушкинском конкурсе можно будет увидеть 25 марта, в 9:15.