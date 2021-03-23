Три передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Баффало"

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" нанесли "Баффало" 14-е подряд поражение. Одним из героев встречи стал российский форвард Артемий Панарин, трижды ассистировавший партнерам.

В первом периоде командам не удалось отличиться, а после перерыва Расмус Асплунд вывел "Баффало" вперед. Но радость "клинков" продлилась недолго.

Капо Какко, Крис Крайдер и Адам Фокс до перерыва трижды поразили ворота соперников. В первых двух голах "рейнджеров" поучаствовал Артемий Панарин, а в третьей - Павел Бучневич.

В начале третьего периода Дилан Козенс и Джефф Скиннер сумели счет сравнять, но Крайдер снова вывел свою команду вперед. А незадолго до финальной сирены Какко с передачи все того же Панарина установил окончательный результат.

В другом матче хоккеисты "Колорадо" переиграли "Аризону" - 5:1. Две голевые передачи у победителей сделал российский форвард Валерий Ничушкин.