Туктамышева довольна организацией ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме

Чемпионка мира 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что организаторы ЧМ в Стокгольме сделали все, чтобы участникам было максимально комфортно, несмотря на строгие ограничения.

- На деле все оказалось лучше, ограничений практически не чувствуешь. Единственное требование - нужно постоянно носить маски, - слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - На льду есть специальные коробочки, чтобы мы могли сложить туда вещи, а не отдавать их тренеру и избежать дополнительного личного контакта.

Все фигуристы, участвующие в турнире, живут в так называемом "пузыре" и не могут выходить на улицу. Они перемещаются между отелем и катком.

- Организаторы сделали максимально комфортное пребывание в отеле для спортсменов. У нас есть игровые зоны, чтобы было не скучно, - рассказала фигуристка. - Моим любимым местом является столовая. Не потому, что все мы любим покушать, а потому что там находятся большие окна, выходящие на арену. Можно сидеть в тепле и смотреть фигурное катание. Это круто. Поэтому я довольна организацией чемпионата мира.

Программу соревнований одиночницы откроют уже в среду, 24 марта. Чемпионата мира завершится 27 марта.