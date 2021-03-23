Участие в госзакупках поддержало малый бизнес в пандемию

Рынок госзакупок показал свою устойчивость в пандемию, несмотря на сложности из-за локдауна, логистических трудностей и других ограничений. Повысить эффективность закупок помогла цифровизация, рассказал "РГ" генеральный директор "РТС-тендер" Владимир Лишенков.

Владимир Лишенков: Тренд на рост закупок малого объема будет усиливаться. Фото: Пресс-служба "РТС-Тендер"

Как бы вы оценили итоги прошлого года?

Владимир Лишенков: Прошлый год стал для многих большой проверкой на прочность. Могу уверенно сказать, что мы эту проверку прошли. Подтверждение - это результаты работы площадки, которые по всем основным сегментам в динамике превышают среднерыночные: мы провели чуть меньше миллиона процедур на сумму 4,1 триллиона рублей совокупно в основных секциях 44 и 223. При этом по 44-ФЗ наша доля рынка по количеству процедур составила 35,7 процента (+2 процента к 2019 году), по 223-ФЗ - 28,8 процента (+1,9 процента к 2019 году).

Трендом прошлого года стал рост закупок малого объема. С чем это связано?

Владимир Лишенков: 44-ФЗ позволяет заказчику производить закупки у единственного источника, если цена контракта не превышает 600 тысяч рублей (в ряде случаев - до 1 миллиона). В прошлом году заказчикам и поставщикам нужен был простой и удобный формат, поэтому закупки малого объема (ЗМО) так и взлетели. На нашей площадке было проведено более 670 тысяч процедур на сумму около 47 миллиардов рублей. По количеству проведенных процедур рост составил 38 процентов по сравнению с 2019 годом, по объемам - 60 процентов.

Этот сегмент был непубличным и непрозрачным, ситуация начала меняться около шести лет назад с развитием тренда на цифровизацию. Вместе с регионами мы начали делать сервис "электронный магазин", где заказчики могут в упрощенной конкурентной процедуре отбирать поставщиков в рамках единого источника. Сегодня электронные магазины закупок есть практически у всех регионов. Сегмент ЗМО стал более прозрачным, увеличилось количество поставщиков, а экономия за счет цифровизации и конкуренции составляет около 15-20 процентов.

В прошлом году на "РТС-тендер" проведено чуть меньше миллиона процедур на 4,1 триллиона рублей

С 1 апреля на электронных торговых площадках станут доступны закупки "с полки" - что это за процедура?

Владимир Лишенков: Эта дополнительная возможность для заказчика проводить закупки товаров, максимальная сумма сделки - до 3 миллионов рублей. Поставщики могут размещать на электронной торговой площадке свои каталоги - прайс-листы с ценами и количеством товара. Заказчик публикует свою процедуру на площадке, а она автоматически по этим прайс-листам находит подходящие предложения. Закупка проходит в течение часа.

Как это будет работать, пока сложно сказать, такого опыта еще не было. Все необходимые механизмы созданы, поставщики начали формировать свои прайс-листы. Думаю, что в начале таких закупок будет немного, но в течение полугода будет понятно, как это работает, и при необходимости можно будет внести изменения.

Как на закупочную деятельность повлияли принятые в прошлом году антикризисные меры поддержки?

Владимир Лишенков: В прошлом году экономика оказалась под давлением, и нельзя было допустить, чтобы закупочный процесс остановился. Помогла цифровизация: на сегодня госзакупки оцифрованы от момента планирования до момента исполнения контракта. Уже есть платформы, которые позволяют вести работу по исполнению контракта полностью в цифре.

В апреле 2020 года размер обеспечения по контрактам был снижен с 5 до 0,5 процента. Заказчики активно применяли эту меру. Важная мера - квотирование закупок у отечественных производителей. Российским поставщикам важны гарантии объемов производства и горизонт планирования.

Принятые меры позволили предпринимателям исполнять контракты в срок, поддерживать должный уровень качества и при этом получать прибыль. Мы со своей стороны многое на площадке доработали, чтобы повысить эффективность закупок, развивали сервисы для участников торгов.

Как вы оцениваете развитие электронных магазинов закупок как меру поддержки региональных экономик?

Владимир Лишенков: Для бизнеса это дополнительный рынок сбыта, а для местных поставщиков - существенная поддержка. Несмотря на то что эти закупки считаются мелкими, разные эксперты оценивают этот рынок от 800 миллиардов до 1 триллиона рублей.

Есть магазины, которые регионы делают своими силами, и магазины площадок, как, например, наша платформа. Мы ее всячески развиваем, дополняем сервисами для поставщиков и заказчиков, и следующий этап - создание маркетплейса на уровне региона, не только для госзакупок. Регионы выбирают нас из-за кастомизированного подхода. Мы умеем подстраиваться под конкретные нужды.

Сейчас все говорят, что нужно уходить в онлайн, приводят в пример такие площадки, как Alibaba и Amazon, которые развивают электронные B2B-закупки. Нам интересен этот сегмент, и задача - показать бизнесу, что такие инструменты есть.

Какие изменения происходят в имущественных торгах?

Владимир Лишенков: Имущественные торги тоже постепенно переходят в цифровой формат, но на сегодня законодательно прописана обязанность проводить в электронной форме только торги по приватизации. Предстоит проделать большую работу по технологическому совершенствованию сайта torgi.gov.ru, чтобы он отвечал тем задачам, для которых создавался. Все торги будут проводиться на тех же площадках, которые отобраны для торгов по 44-ФЗ.

Мы давно начали заниматься имущественными торгами, и поскольку пока нет единого закона, который унифицировал бы правила их проведения, развивали по секторам - приватизация, аренда, лесные торги, арестованное имущество и т.д. В рамках приватизации 95 процентов клиентов - те, кто приходит один раз. Для них сложность проведения торгов - один из стоп-факторов для расширения потенциальных покупателей. Поэтому необходимо унифицировать требования и порядок проведения имущественных торгов, дать понятные правила. Подобный проект готовит ФАС, и все участники рынка его поддерживают. Это снизит нагрузку на покупателей, продавцов и оператора торгов.

Какой динамики вы ожидаете в этом году?

Владимир Лишенков: В 2020 году рынок просел на 15-20 процентов. Нацпроекты шли, много средств было перераспределено на здравоохранение, от каких-то затрат государству пришлось отказаться. Мы прогнозируем, что этот год будет в тех же цифрах, что и прошлый. Какого-то бурного роста или сильной просадки не ожидаем. Главное, что отрасль продолжает свое поступательное развитие как важнейшая составляющая экономики.

Тренд на рост закупок малого объема будет усиливаться. Там есть куда расти, что переводить в малый формат. 44-ФЗ - это локомотив, на который смотрят и переносят его нормы на другие области. Все крупные корпоративные заказчики уже начинают применять практику закупок малого объема.