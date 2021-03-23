Участникам программы "Дальневосточный гектар" могут расширить участки

Возможность увеличения площади земельных участков, выделяемых участникам программы "Дальневосточный гектар", поддержал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает пресс-служба ведомства.

"Очевидно, что такая программа должна и будет постоянно улучшаться, - отметил министр. - В дальнейшем считаем целесообразным поддерживать лидеров, активных и успешных участников программы с тем, чтобы расширять их возможности, в том числе путем увеличения площади земельных участков для ведения хозяйственной деятельности".

Если люди могут успешно справляться с хозяйственным освоением земли - надо их всячески в этом поддерживать, считает Алексей Чекунков. Он пообещал и дальше работать над тем, чтобы все большее количество россиян приносили благо стране, развивая бизнес на собственной земле и продолжая дело по освоению Востока и Севера нашей страны.

Кроме того, министр напомнил о предстоящем распространение программы на Арктическую зону России и возможности получить в собственное пользование второй гектар земли.