Ученые заявили о необходимости контроля за мутирующим коронавирусом

Некоторые мутировавшие штаммы коронавируса SARS-CoV-2 вызывают у ученых серьезные опасения, поэтому следует проводить постоянный мониторинг за ними и, в том числе, проверять эффективность существующих вакцин в отношении мутировавших разновидностей вируса. Об этом сообщила сегодня старший научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Дарья Егорова, выступая на российско-итальянской конференции по вопросам вакцинации, производства и использования "Спутника V" в Италии, которая прошла на площадке ТАСС.

"Сам вирус, его эволюционный процесс, который сейчас идет в человеческой популяции, ставит перед нами новые вопросы. Появляются мутантные варианты вируса SARS-CoV-2, новые штаммы, и некоторые из них вызывают серьезные опасения с точки зрения контагиозности и патогенности, и очень важно проводить постоянный мониторинг, постоянно отслеживать, насколько существующие вакцины, в том числе вакцина "Спутник V", эффективны в отношении данных штаммов", - сказала Егорова.

По ее словам, Центр имени Гамалеи проводит 12 различных клинических исследований препарата, некоторые из которых будут продолжаться еще минимум полгода, а в некоторых случаях - несколько лет. В числе прочих, изучается и возможность сочетания применения "Спутника V" совместно с другими вакцинами для усиления протективной способности.

"Перед нами сейчас стоит очень много важных вопросов, которые касаются наиболее оптимальных схем применения вакцин, возможности комбинирования различных вакцин разных производителей между собой. Также мы изучаем, насколько эффективны вакцины у различных категорий граждан, в частности, имеющих какие-то сопутствующие заболевания", - отметила Егорова.