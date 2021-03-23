В давке на похоронах президента Танзании погибли пять человек

Как минимум пять человек стали жертвами давки в ходе траурной церемонии прощания с покойным президентом Танзании Джоном Магуфули, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Citizen.

Напомним, Магуфули скончался 17 марта в больнице Дар-эс-Салама. Официальная причина смерти - сердечный приступ, но в СМИ популярна версия с коронавирусом. Сам Магуфули был завзятым ковид-диссидентом, отказывался вводить локдаун из-за пандемии и закупать вакцину.

Церемония прощания с бывшим главой государства проходила на стадионе. Многие граждане пытались пробраться на территорию спорткомплекса, перелезая через забор, создавая давку, в которой и погибли несколько человек.