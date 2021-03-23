В Германии ввели новый "максимально жесткий" карантин

То, что карантин в Германии снова продлят - на этот раз до 18 апреля, немцы не сомневались. А вот насколько жестким он будет, предстояло решить канцлеру Меркель и премьерам земель, которые накануне собрались на очередное видеосовещание. Оно растянулось на целых одиннадцать часов и завершилось глубоко за полночь, когда Меркель, наконец, вышла к журналистам, с грустной иронией пожелав им "доброго утра". Впрочем, добрых новостей от канцлера никто не ждал. Она объявила, что ситуация с коронавирусом в стране "очень и очень серьезная", третья волна пандемии на пороге, а потому никаких послаблений на Пасху (в этом году католики и протестанты отмечают ее 4 апреля) не будет.

Напротив, на пасхальные каникулы вводятся "небывало жесткие ограничения общественной, частной и экономической жизни", пишет Die Welt. Все пять дней - с 1 по 5 апреля - в стране объявлены нерабочими, однако с мечтами о том, чтобы отправиться в отпуск или собраться в широком семейном кругу, придется распрощаться. "Остаемся дома" - официальный девиз, к которому власти призвали граждан.

Разрешенные встречи будут ограничены "максимум двумя домохозяйствами" с участием пяти человек (дети до четырнадцати лет не в счет). Массовое скопление граждан где бы то ни было категорически запрещено. Даже кафе и рестораны, которые до сих пор могли продавать еду и напитки навынос, полностью перестанут обслуживать клиентов. Если летние веранды и откроются, то только после праздников. Более того, по всей стране в эти дни закроются все розничные магазины, включая супермаркеты. Только в предпасхальную субботу люди смогут сходить за продуктами.

Ввести прямой запрет на церковные службы власти все-таки не решились. Однако федеральное правительство и земли собираются в ближайшее время обратиться ко всем религиозным общинам с просьбой "по возможности" отказаться в этом году от богослужений на Пасху.

Как выяснили СМИ, серьезные разногласия, из-за которых консультации даже были прерваны на несколько часов, вызвал пункт о путешествиях внутри страны. Северные приморские регионы с живописными курортами (например, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург - Передняя Померания)очень просили Меркель одобрить концепцию "безопасных отпусков", чтобы местные жители смогли отдохнуть и пожить если не в отелях, то хотя бы в съемных апартаментах или в даже в своих мобильных фургонах "на самообслуживании". Однако в итоговой резолюции об этом нет ни слова. "Я собирилась навестить кузину во Франкфурте.Это другая федеральная земля. Теперь не знаю, получится ли", - поделилась с "РГ" жительница Дюссельдорфа Анна.

Уже глубоко за полночь Меркель вышла к журналистам. Добрых новостей от канцлера никто не ждал

Не ясно также, смогут ли немцы рвануть на свою любимую Майорку, которую в шутку давно прозвали "семнадцатой федеральной землей". С одной стороны, поездки за границу крайне не рекомендованы. С другой, немецкие власти исключили испанский остров из списка неблагополучных регионов. При этом правительство введет обязательные тесты на "корону" для всех авиапассажиров, возвращающихся в Германию, без которых их в страну просто не пустят. Насчет общенационального комендантского часа, закрытия школ и детских садов договориться центру и регионам не удалось. Каждая земля будет принимать решение самостоятельно. В тех округах, где семидневный показатель заражений превысит 100 новых случаев на 100 тысяч жителей, местные власти вправе пустить в ход "экстренное торможение" и ужесточить карантин.

Кстати

В Британии с 29 марта вступает в силу обширный закон, наделяющий правительство очрезвычайными полномочиями в борьбе с пандемией "короны". Он запретит подданным покидать территорию королевства "без веских оснований". Как сообщает The Evening Standard, нарушителям грозит штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов. В большинстве случаев на международные поездки в стране уже действует запрет, однако теперь он будет продлен до 30 июня.

Между тем

В Дании разгорелись споры вокруг поправки к Уголовному кодексу, которая позволяет наказывать участников беспорядков на "корона"-демонстрациях в два раза строже, чем в обычных условиях. Закон был принят на скорую руку еще в прошлом году, а теперь принес первые плоды. Как пишет Sueddeutsche Zeitung, суд приговорил 30-летнюю женщину, мать двоих маленьких детей, которая в январе участвовала в такой демонстрации в Копенгагене, к двум годам тюрьмы. На видеозаписи с камер видно, что она призывает толпу "разнести этот город" и атаковать стражей порядка. По датским законам, за такое правонарушение ей грозило вполне конкретное наказание - заключение в тюрьму на год. Однако судья постановил удвоить срок, ссылаясь на параграф 81d. Аналогичный приговор был вынесен в отношении 23-летнего молодого человека, который на митинге противников карантинных мер бросил в сторону полиции три камня (при этом ни в кого не попал). Он проведет за решеткой год и три месяца - в два раза больше, чем если бы дело происходило на любой другой акции, например, борцов с изменением климата. "Из страха перед протестами власти поддались моральной панике, пожертвовав верховенством права", - считает известный датский правозащитник, директора центра Justitia Якоб Мчангама.

В Австрии за агитацию против мер "короны" поплатились сразу три видных деятеля Австрийской народной партии. По иронии судьбы, среди них оказался экс-министр внутренних дел страны Герберт Кикль. Его обвинили в несоблюдении масочного режима и дистанции и выписали штраф в 1450 евро. В Германии нет специального наказания за участие в подобных акциях. Однако можно нарваться на штраф за несоблюдение санитарных правил или сопротивление силовикам. Среди прецедентов - февральский приговор 62-летнему жителю Эрфурта, признанному виновным в оскорблении полицейского и журналиста. Его обязали выплатить 75 дневных ставок по 30 евро, то есть всего 2250 евро.