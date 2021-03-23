В Германии ввели новый "максимально жесткий" карантин

Новости

В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты 19:46
"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина 19:40
В Москве водитель Mercedes сбил пешеходов и сбежал 19:27
Поддержка возобновляемой энергетики до 2035 года составит 350 млрд рублей 19:22
Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав 19:08
ЛДПР готовит законопроект о наказании за интервью с убийцами и насильниками 19:06
СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 18:52
Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии" 18:44
Принц Гарри устроился в компанию карьерного тренинга 18:38
Дуров: Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций 18:31
В Москве раскрыто заказное убийство за 3,5 миллиона рублей 18:30
Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера 18:21
ФАС пригрозила "Яндексу" штрафом до полумиллиона рублей 18:19
Пьяный пассажир столичного метро избил сотрудницу службы безопасности 18:11
У работника кондитерской фабрики в Москве отобрали 6 млн рублей 18:11
В Солнечногорске пресечена попытка сбыта 2 кг синтетических наркотиков 18:08
Предприниматель Шпигель арестован по делу о взятках пензенскому губернатору 17:41
Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19 17:38
В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу 17:37
Вышел трейлер драмы с Кейтелем и МакДауэллом "Кровь на короне" 17:37
У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество еще почти на 1 млрд 17:34
ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
В Крыму спрогнозировали турпоток до восьми млн человек в 2021 году 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Россия в шесть раз увеличит скорость перевозки грузов за счет цифровизации 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 19:00
Рубрика: В мире

Ни в церковь, ни в кабак

В Германии ввели новый "максимально жесткий" карантин
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
То, что карантин в Германии снова продлят - на этот раз до 18 апреля, немцы не сомневались. А вот насколько жестким он будет, предстояло решить канцлеру Меркель и премьерам земель, которые накануне собрались на очередное видеосовещание. Оно растянулось на целых одиннадцать часов и завершилось глубоко за полночь, когда Меркель, наконец, вышла к журналистам, с грустной иронией пожелав им "доброго утра". Впрочем, добрых новостей от канцлера никто не ждал. Она объявила, что ситуация с коронавирусом в стране "очень и очень серьезная", третья волна пандемии на пороге, а потому никаких послаблений на Пасху (в этом году католики и протестанты отмечают ее 4 апреля) не будет.
Маски снимать рано, остаемся дома - таков рецепт для немцев от Ангелы Меркель, объявившей, что из-за угрозы «третьей волны» пандемии послаблений локдауна на Пасху не будет. Фото: Reuters Маски снимать рано, остаемся дома - таков рецепт для немцев от Ангелы Меркель, объявившей, что из-за угрозы «третьей волны» пандемии послаблений локдауна на Пасху не будет. Фото: Reuters
Маски снимать рано, остаемся дома - таков рецепт для немцев от Ангелы Меркель, объявившей, что из-за угрозы «третьей волны» пандемии послаблений локдауна на Пасху не будет. Фото: Reuters

Напротив, на пасхальные каникулы вводятся "небывало жесткие ограничения общественной, частной и экономической жизни", пишет Die Welt. Все пять дней - с 1 по 5 апреля - в стране объявлены нерабочими, однако с мечтами о том, чтобы отправиться в отпуск или собраться в широком семейном кругу, придется распрощаться. "Остаемся дома" - официальный девиз, к которому власти призвали граждан.

Фото: AP Photo/Michael Probst
В Тюбингене разрешат ходить в театры и кино со справкой

Разрешенные встречи будут ограничены "максимум двумя домохозяйствами" с участием пяти человек (дети до четырнадцати лет не в счет). Массовое скопление граждан где бы то ни было категорически запрещено. Даже кафе и рестораны, которые до сих пор могли продавать еду и напитки навынос, полностью перестанут обслуживать клиентов. Если летние веранды и откроются, то только после праздников. Более того, по всей стране в эти дни закроются все розничные магазины, включая супермаркеты. Только в предпасхальную субботу люди смогут сходить за продуктами.

Ввести прямой запрет на церковные службы власти все-таки не решились. Однако федеральное правительство и земли собираются в ближайшее время обратиться ко всем религиозным общинам с просьбой "по возможности" отказаться в этом году от богослужений на Пасху.

Как выяснили СМИ, серьезные разногласия, из-за которых консультации даже были прерваны на несколько часов, вызвал пункт о путешествиях внутри страны. Северные приморские регионы с живописными курортами (например, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург - Передняя Померания)очень просили Меркель одобрить концепцию "безопасных отпусков", чтобы местные жители смогли отдохнуть и пожить если не в отелях, то хотя бы в съемных апартаментах или в даже в своих мобильных фургонах "на самообслуживании". Однако в итоговой резолюции об этом нет ни слова. "Я собирилась навестить кузину во Франкфурте.Это другая федеральная земля. Теперь не знаю, получится ли", - поделилась с "РГ" жительница Дюссельдорфа Анна.

Уже глубоко за полночь Меркель вышла к журналистам. Добрых новостей от канцлера никто не ждал

Не ясно также, смогут ли немцы рвануть на свою любимую Майорку, которую в шутку давно прозвали "семнадцатой федеральной землей". С одной стороны, поездки за границу крайне не рекомендованы. С другой, немецкие власти исключили испанский остров из списка неблагополучных регионов. При этом правительство введет обязательные тесты на "корону" для всех авиапассажиров, возвращающихся в Германию, без которых их в страну просто не пустят. Насчет общенационального комендантского часа, закрытия школ и детских садов договориться центру и регионам не удалось. Каждая земля будет принимать решение самостоятельно. В тех округах, где семидневный показатель заражений превысит 100 новых случаев на 100 тысяч жителей, местные власти вправе пустить в ход "экстренное торможение" и ужесточить карантин.

В альянсе Меркель еще один депутат сложил мандат из-за скандала
Кстати

В Британии с 29 марта вступает в силу обширный закон, наделяющий правительство очрезвычайными полномочиями в борьбе с пандемией "короны". Он запретит подданным покидать территорию королевства "без веских оснований". Как сообщает The Evening Standard, нарушителям грозит штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов. В большинстве случаев на международные поездки в стране уже действует запрет, однако теперь он будет продлен до 30 июня.

Между тем

В Дании разгорелись споры вокруг поправки к Уголовному кодексу, которая позволяет наказывать участников беспорядков на "корона"-демонстрациях в два раза строже, чем в обычных условиях. Закон был принят на скорую руку еще в прошлом году, а теперь принес первые плоды. Как пишет Sueddeutsche Zeitung, суд приговорил 30-летнюю женщину, мать двоих маленьких детей, которая в январе участвовала в такой демонстрации в Копенгагене, к двум годам тюрьмы. На видеозаписи с камер видно, что она призывает толпу "разнести этот город" и атаковать стражей порядка. По датским законам, за такое правонарушение ей грозило вполне конкретное наказание - заключение в тюрьму на год. Однако судья постановил удвоить срок, ссылаясь на параграф 81d. Аналогичный приговор был вынесен в отношении 23-летнего молодого человека, который на митинге противников карантинных мер бросил в сторону полиции три камня (при этом ни в кого не попал). Он проведет за решеткой год и три месяца - в два раза больше, чем если бы дело происходило на любой другой акции, например, борцов с изменением климата. "Из страха перед протестами власти поддались моральной панике, пожертвовав верховенством права", - считает известный датский правозащитник, директора центра Justitia Якоб Мчангама.

В Австрии за агитацию против мер "короны" поплатились сразу три видных деятеля Австрийской народной партии. По иронии судьбы, среди них оказался экс-министр внутренних дел страны Герберт Кикль. Его обвинили в несоблюдении масочного режима и дистанции и выписали штраф в 1450 евро. В Германии нет специального наказания за участие в подобных акциях. Однако можно нарваться на штраф за несоблюдение санитарных правил или сопротивление силовикам. Среди прецедентов - февральский приговор 62-летнему жителю Эрфурта, признанному виновным в оскорблении полицейского и журналиста. Его обязали выплатить 75 дневных ставок по 30 евро, то есть всего 2250 евро.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав
Трое летчиков погибли при срабатывании на земле катапульты в Ту-22М3
В регионах скорректируют меры по восстановлению занятости
Мантуров: Заключать соглашения по ценам на другие продукты не планируется
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов