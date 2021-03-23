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23.03.2021 12:15
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект для борьбы с незаконными онлайн-казино и лотереями

Текст: Татьяна Замахина
Сайты, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей, смогут блокировать без суда. Это предполагает законопроект, который внесли в Госдуму глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Деятельность онлайн-лотерей и азартных игр в интернете запрещена с 2007 года (исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов). Переводы денежных средств в пользу их организаторов под запретом с 2018 года. Чтобы эти табу работали эффективнее, и предлагается принять закон.

Согласно поправкам, решение о блокировке сайтов будет принимать ФНС России. Сейчас подобная мера допускается только против сайтов самих незаконных лотерей и казино.

В пояснительной записке уточняется, что после принятия документа потребуется изменить Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме того, законопроект запрещает кредитным организациям и операторам связи заключать договоры с онлайн-казино и незаконными интернет-лотереями.

Как отметил Александр Хинштейн, "в отличие от офлайн-казино, онлайновые рулетки и прочие азартные игры - это целая IT-система, которая контролируется владельцами казино". По его мнению, предложенные изменения "перекроют саму возможность" денежных переводов в пользу незаконных игр. Нынешние же меры неэффективны, считает он.

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