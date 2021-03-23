В Колорадо мужчина открыл огонь по людям в супермаркете

Неизвестный открыл стрельбу по покупателям в американском штате Колорадо. Все произошло в Боулдере, жителей которого предупредили об "активной стрельбе" в местном супермаркете. Полиция написала в Twitter, что злоумышленник находится в продуктовом магазине King Soopers, расположенного в южной части города.

Американские телеканалы показали видео с места ЧП. На кадрах - стражи порядка, находящиеся рядом со зданием, в том числе спецназ. В воздухе - три вертолета. О жертвах Associated Press не сообщает. По данным информагентства, из супермаркета двое полицейских вывели мужчину без рубашки, в наручниках, с окровавленной ногой. После этого из магазина, в котором были выбиты некоторые окна, вышли еще несколько человек.