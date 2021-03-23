В Лондоне представили план реформирования вооруженных сил королевства

Власти Британии представили план реформирования вооруженных сил. Лондон планирует сократить размер своей армии и увеличить расходы на производство дронов, роботов и новую "киберсилу". Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что реформы дадут военным "все необходимое, чтобы они могли стать еще более полезными, смертоносными и эффективными во всем мире".

Со своей стороны британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что британская армия сократится с 76 500 солдат до 72 500 к 2025 году. По его словам, вооруженные силы страны так и не достигли своей "установленной численности" в 82 500 человек на протяжении несколько лет, сообщает Associated Press. Уоллес сказал, что вооруженные силы Британии больше не будут "перегружены и недоукомплектованы", а новые инвестиции в оборудование, инфраструктуру и технологии "знаменуют переход от массовой мобилизации к скорости, готовности и актуальности для противодействия угрозам будущего в информационную эпоху".

Британский министр обороны отметил, что вооруженные силы Соединенного Королевства "больше не будут использоваться в качестве крайней меры, но станут более активными во всем мире". В ноябре прошлого года британское правительство объявило об увеличении расходов на оборону на 16,5 миллиарда фунтов стерлингов (23 миллиарда долларов) в течение следующих четырех лет, сосредоточив внимание на будущих полях сражений в космосе и киберпространстве, а не на традиционных ресурсах, таких как наземные войска.