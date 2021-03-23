В Мексике более миллиона компаний прекратили работу из-за пандемии

Более миллиона предприятий малого и среднего бизнеса в Мексике прекратили свою деятельность. Об экономических последствиях пандемии коронавируса говорится в докладе, который публикует Национальный институт статистики и географии.

"Окончательно закрылись 20,8% от общего числа предприятий в стране (1,01 млн), были открыты 619,4 тысячи новых компаний, - приводит подробности ТАСС. - Обвал ВВП республики из-за последствий пандемии составил 8,5%, став самым масштабным с 1931 года".

В текущем году национальная экономика может вырасти на 4,8%, а в 2022 - на 3,3%. Таков прогноз Банка Мексики. По данным минздрава страны, с конца февраля коронавирусом заразились свыше двух миллионов жителей Мексики. Сообщается, что сейчас загрузка больниц по стране снизилась до 20%, при этом в 28 регионах она не превышает 30%. Это позволяет рассчитывать на дальнейшее смягчение ограничений, введенных властями для профилактики распространения коронавируса.