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23.03.2021 17:42
Рубрика: Экономика

В Минтрансе назвали сроки восстановления авиаперевозок

Текст: Евгений Гайва
Внутренние авиаперевозки уже почти восстановились, а международные могут восстановиться в течение года после открытия регулярного авиасообщения, заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Пока пассажиропоток на международных рейсах составляет всего 14-15% от уровня 2019 года, это плохо, заметил Савельев.

"Я думаю, эпидобстановка будет меняться, и восстановление может произойти очень быстро. Я думаю, если, допустим, к концу года это поменяется, в течение года международка может реально восстановиться. Востребованность очень большая", - сказал он.

Сейчас есть отложенное ожидание. Как только разрешат международное авиасообщение, "поток будет невероятный", пояснил Савельев. Это видно по Мальдивам, ОАЭ, Греции, добавил он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Законодательная власть Госдума

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