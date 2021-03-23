В Минтрансе назвали сроки восстановления авиаперевозок

Внутренние авиаперевозки уже почти восстановились, а международные могут восстановиться в течение года после открытия регулярного авиасообщения, заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Пока пассажиропоток на международных рейсах составляет всего 14-15% от уровня 2019 года, это плохо, заметил Савельев.

"Я думаю, эпидобстановка будет меняться, и восстановление может произойти очень быстро. Я думаю, если, допустим, к концу года это поменяется, в течение года международка может реально восстановиться. Востребованность очень большая", - сказал он.

Сейчас есть отложенное ожидание. Как только разрешат международное авиасообщение, "поток будет невероятный", пояснил Савельев. Это видно по Мальдивам, ОАЭ, Греции, добавил он.