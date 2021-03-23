Новости

В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты 19:46
"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина 19:40
В Москве водитель Mercedes сбил пешеходов и сбежал 19:27
Поддержка возобновляемой энергетики до 2035 года составит 350 млрд рублей 19:22
Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав 19:08
ЛДПР готовит законопроект о наказании за интервью с убийцами и насильниками 19:06
СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 18:52
Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии" 18:44
Принц Гарри устроился в компанию карьерного тренинга 18:38
Дуров: Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций 18:31
В Москве раскрыто заказное убийство за 3,5 миллиона рублей 18:30
Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера 18:21
ФАС пригрозила "Яндексу" штрафом до полумиллиона рублей 18:19
Пьяный пассажир столичного метро избил сотрудницу службы безопасности 18:11
У работника кондитерской фабрики в Москве отобрали 6 млн рублей 18:11
В Солнечногорске пресечена попытка сбыта 2 кг синтетических наркотиков 18:08
Предприниматель Шпигель арестован по делу о взятках пензенскому губернатору 17:41
Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19 17:38
В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу 17:37
Вышел трейлер драмы с Кейтелем и МакДауэллом "Кровь на короне" 17:37
У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество еще почти на 1 млрд 17:34
ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
В Крыму спрогнозировали турпоток до восьми млн человек в 2021 году 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Россия в шесть раз увеличит скорость перевозки грузов за счет цифровизации 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 19:30
Рубрика: В мире

С прицелом на Россию и Китай

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
В штаб-квартире НАТО состоялось первое за последний год очное заседание министров иностранных дел всех 30 стран - членов альянса. Нынешняя встреча натовцев оказалась знаковой и в другом отношении - она стала первой с момента прихода к власти в США администрации Джозефа Байдена, пообещавшего восстановить подорванные его предшественником трансатлантические отношения с союзниками. Предваряя двухдневную встречу в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с ходу расставил ее приоритеты. На первом месте оказались "дестабилизирующие действия России", на втором угроза терроризма, а затем уже пошли "изощренные кибератаки" и "усиление Китая".
Фото: EPA-EFE/YVES HERMAN Фото: EPA-EFE/YVES HERMAN
Фото: EPA-EFE/YVES HERMAN

Примечательно, что к обсуждению "российской угрозы", которая из Брюсселя видится страшнее регулярно атакующих Европу международных террористов, решили подтянуть и не входящие в НАТО Финляндию и Швецию. Задача по фактическому втягиванию в альянс новых членов предусмотрена концепцией "НАТО-2030", направленной на укрепление блока и его адаптацию к новым угрозам. Наглядное представление о сути концепции раскрыл сам Столтенберг, заявив на пресс-конференции о том, что в инициативе "НАТО-2030" идет речь о защите основанного на правилах порядка, который оспаривают Китай и Россия".

Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС
Ответит ли НАТО за военные преступления в Югославии, Ираке и Ливии

Весьма символично, что слова генсека прозвучали в канун очередной годовщины агрессии НАТО против Югославии. Ровно 22 года назад - 24 марта 1999 года - Североатлантический альянс без одобрения СБ ООН начал варварские бомбежки этой балканской страны, вызвав многочисленные жертвы среди мирного населения и наглядно продемонстрировав миру свои "правила".

Помогать их устанавливать с помощью НАТО в Брюссель прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Согласно распространенному госдепом заявлению, он обсудит ситуацию в Афганистане (миссия НАТО в этой стране длится вот уже 20 лет без улучшения ситуации в сфере безопасности), а также находящийся далеко за пределами сферы ответственности блока Китай. "США считают, что Китай является одним из самых больших геополитических испытаний XXI века и НАТО необходимо адаптироваться к этой новой эре стратегического соперничества", - заявил изданию Euroactiv руководитель представительства США в штаб-квартире НАТО Дуглас Джонс.

Задача по привлечению в альянс новых членов предусмотрена концепцией "НАТО-2030"

По мнению ведущего эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергея Ермакова, акцент на КНР - это принципиально новый элемент в современной повестке Североатлантического альянса, который американцы активно подталкивают к решению их собственных военно-политических задач на китайском направлении. Впрочем, пока основная задача Блинкена - убедить трансатлантических партнеров в приверженности администрации Байдена делу альянса.

В мире Европа В мире США Международные организации НАТО Россия и НАТО

Главное сегодня

Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав
Трое летчиков погибли при срабатывании на земле катапульты в Ту-22М3
В регионах скорректируют меры по восстановлению занятости
Мантуров: Заключать соглашения по ценам на другие продукты не планируется
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов