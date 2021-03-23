В штаб-квартире НАТО состоялось первое за последний год очное заседание министров иностранных дел всех 30 стран - членов альянса. Нынешняя встреча натовцев оказалась знаковой и в другом отношении - она стала первой с момента прихода к власти в США администрации Джозефа Байдена, пообещавшего восстановить подорванные его предшественником трансатлантические отношения с союзниками. Предваряя двухдневную встречу в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с ходу расставил ее приоритеты. На первом месте оказались "дестабилизирующие действия России", на втором угроза терроризма, а затем уже пошли "изощренные кибератаки" и "усиление Китая".

Примечательно, что к обсуждению "российской угрозы", которая из Брюсселя видится страшнее регулярно атакующих Европу международных террористов, решили подтянуть и не входящие в НАТО Финляндию и Швецию. Задача по фактическому втягиванию в альянс новых членов предусмотрена концепцией "НАТО-2030", направленной на укрепление блока и его адаптацию к новым угрозам. Наглядное представление о сути концепции раскрыл сам Столтенберг, заявив на пресс-конференции о том, что в инициативе "НАТО-2030" идет речь о защите основанного на правилах порядка, который оспаривают Китай и Россия".

Весьма символично, что слова генсека прозвучали в канун очередной годовщины агрессии НАТО против Югославии. Ровно 22 года назад - 24 марта 1999 года - Североатлантический альянс без одобрения СБ ООН начал варварские бомбежки этой балканской страны, вызвав многочисленные жертвы среди мирного населения и наглядно продемонстрировав миру свои "правила".

Помогать их устанавливать с помощью НАТО в Брюссель прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Согласно распространенному госдепом заявлению, он обсудит ситуацию в Афганистане (миссия НАТО в этой стране длится вот уже 20 лет без улучшения ситуации в сфере безопасности), а также находящийся далеко за пределами сферы ответственности блока Китай. "США считают, что Китай является одним из самых больших геополитических испытаний XXI века и НАТО необходимо адаптироваться к этой новой эре стратегического соперничества", - заявил изданию Euroactiv руководитель представительства США в штаб-квартире НАТО Дуглас Джонс.

Задача по привлечению в альянс новых членов предусмотрена концепцией "НАТО-2030"

По мнению ведущего эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергея Ермакова, акцент на КНР - это принципиально новый элемент в современной повестке Североатлантического альянса, который американцы активно подталкивают к решению их собственных военно-политических задач на китайском направлении. Впрочем, пока основная задача Блинкена - убедить трансатлантических партнеров в приверженности администрации Байдена делу альянса.