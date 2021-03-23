В РФ введут аттестацию духовенства и усилят надзор за НКО-иноагентами

В Госдуме приняты во втором чтении два законопроекта - об изменениях правового регулирования деятельности религиозных объединений и НКО-иноагентов. Законопроекты были оперативно доработаны комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В частности, как отмечает глава комитета Сергей Гаврилов, в первом законопроекте установлен "запрет на руководство и участие в религиозных группах лицам, имеющим отношение к экстремистской деятельности, а также к финансированию терроризма". По его словам, он продиктован "необходимостью обеспечения защиты нашего государства от внешнего вмешательства".

Он также считает важным нововведение о запрете свободного выхода религиозных организаций из структуры централизованной религиозных организаций. "Религиозные организации получат возможность выходить из нее только, если это определено уставом централизованной религиозной организации и соответствуют ее внутренним установлениям. Это положительно скажется на стабилизации структур централизованных религиозных организаций, предохранит их от расколов и сократит количество имущественных споров", - объяснил Сергей Гаврилов.

Депутат также уточнил, что коммерческие организации и НКО, деятельность которых не связана с религиозными организациями, будут лишены возможности указывать в своих наименованиях вероисповедание. "Такое право предоставляется исключительно общественным организациям и движениям при наличии согласия централизованной религиозной организации", - добавил Гаврилов.

Например, теперь нельзя будет назвать организацию "Православная инициатива" без согласования с православной церковью.

В законопроекте было также доработано вызвавшее немалый общественный резонанс положение об обязательном получении дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителями и религиозным персоналом.

"Получать профобразование и проходить аттестацию будут священнослужители, получившие образование за рубежом, и впервые приступающие к осуществлению богослужений, религиозных обрядов и церемоний, к миссионерской или преподавательской деятельности в России, - объяснил Сергей Гаврилов. - Нововведение не коснётся священнослужителей, осуществляющих преподавательскую деятельность в настоящий момент"

По его словам, все эти изменения "направлены на защиту духовного суверенитета России".

Что же касается деятельности НКО-агентов, то их тоже ждут изменения.

"Будет перекрыта "лазейка", используемая для ухода от признания иноагентами тех российских НКО, которые все-таки получают иностранное финансирование от принадлежащих иностранцам российских юрлиц. А также введен дополнительный контроль за планированием деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

"Важным вопросом для нас, особенно в условиях внешних посягательств на внутренние дела государства, является укрепление мер по защите духовного и политического суверенитета России", - заявил Сергей Гаврилов.