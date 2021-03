В России появится новая сеть магазинов стройматериалов

В России появится новая сеть магазинов строительных материалов и товаров для дома "Магнит Мастер". Компания "Магнит" подала в Роспатент заявку на регистрацию соответствующего товарного знака, подтвердили в ведомстве.

Место для нового крупного игрока на рынке есть, считает гендиректор "INFOLine" Иван Федяков. У компании огромные ресурсы, к примеру, возможность перевести часть своих торговых точек под новый формат. "Магнит" занимает первое место по числу магазинов, в конце 2020 года компания насчитывала 21,5 тыс. торговых точек в 66 регионах, из них около 15,5 тыс. - продовольственные, включая магазины "у дома" и супермаркеты. В сеть также входят магазины формата дрогери "Магнит Косметик" (косметика и бытовая химия) и аптеки.

Ретейлеру придется принять некоторые реалии рынка DIY (do it yourself, сделай сам). "В продуктовом ретейле магазины диктуют условия. И если поставщики к ним не готовы, их торговые марки на полках постепенно заменяются на другие, - говорит Иван Федяков. - В секторе строительных материалов такого нет. Здесь важно выстраивать отношения с крупными производителями. Зачастую они являются более сильными, чем ретейлеры".

За минувший год строительные сети замедлили расширение. В 2020 году совокупная площадь гипермаркетов выросла на 110 тыс. кв. метров, что на 38 тыс. кв. м меньше, чем годом ранее. Продажи товаров для дома, ремонта и мебели в специализированных магазинах упали на 3-4%. При этом продажи этих товаров через интернет выросли на 77% за 2020 год, свидетельствуют данные Data Insight. Покупатели сделали 29,5 млн онлайн-заказов, потратив 277 млрд рублей. Средний чек покупок в интернете на стройматериалы, предметы декора и мебели составил 9440 руб.

В то же время в ассортименте гипермаркетов товаров для дома и ремонта остается довольно много продукции, которую сложно купить, не увидев или не пощупав руками. Это отделочные материалы (обои, плитка, напольные покрытия), предметы декора, текстиль и многие другие. Поэтому говорить о полном уходе гипермаркетов в новый формат рано.

В продуктовом ретейле магазины диктуют условия, в строительном - важнее выстраивать отношения с крупными производителями

Многие сети даже в сложный 2020 год продолжали наращивать торговые площади. Leroy Merlin в 2020 году открыла 6 новых объектов и вошла в четверку новых российских городов: Псков, Смоленск, Белгород и Клин. "Петрович" открыла в столичном регионе объект площадью 26 тыс. кв. м. Торговая сеть "Максидом" в октябре 2020 года заключила крупнейшую в российском ретейле сделку, приобретя 18 гипермаркетов сети Castorama. В начале 2021 года компания начала ребрендинг приобретенных объектов. Всего в 2020 году количество гипермаркетов DIY приросло на 12 магазинов до 483 объектов.