В России введут реестр пивоваров

Производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи будут контролировать лучше. Для этого вводится их реестр. Законопроект на эту тему приняла Госдума в первом чтении.

Реестр будет вести Росалкогольрегулирование, а тем, кто не попадет в список, производство указанной продукции запретят.

На пивоваренном рынке появились организации-однодневки, обратил внимание автор документа, депутат ГД Ильдар Гильмутдинов. Они вроде бы подключены к системе ЕГАИС, но по факту ничего не производят. И через такие "Рога и копыта" в оборот вводится пиво и прочая продукция, произведенная неизвестно где и как.

Автор также предлагает принять законопроект-спутник об установлении госпошлины за включение в реестр производителей вышеупомянутой продукции. Она должна составить 10 тысяч рублей. Плата за внесение изменений в этот реестр предложена в 5 тысяч рублей.