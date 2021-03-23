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23.03.2021 17:29
Рубрика: Экономика

Доступ упростят

В сегменте банковских гарантий сохраняется конкуренция
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск № 61(8412)
Минфин смягчил требования к кредитному рейтингу банков при выдаче гарантий по госзакупкам. С 1 января 2021 года требование к кредитному рейтингу банков должно было ужесточиться до уровня "B+(RU)" ("ruВ+"), оставив тем самым на рынке банковских гарантий всего 166 кредитных организаций.
Минфин решил не ужесточать требования к кредитному рейтингу банков, выдающих гарантии по госзакупкам. Фото: РИА Новости Минфин решил не ужесточать требования к кредитному рейтингу банков, выдающих гарантии по госзакупкам. Фото: РИА Новости
Минфин решил не ужесточать требования к кредитному рейтингу банков, выдающих гарантии по госзакупкам. Фото: РИА Новости

После обращений бизнеса, общественных организаций и депутатов Госдумы ведомство исключило поэтапное ужесточение требований к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов. В качестве обязательного требования к банкам устанавливается наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства АКРА и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" агентства "Эксперт РА".

Фото: iStock
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- В рейтинговую категорию "В" входят в основном средние и небольшие банки, которые обеспечивают доступ малому и среднему бизнесу к рынку госзаказа, - отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. - По количеству выданных гарантий доля рынка небольших и средних кредитных учреждений значительно превышает долю крупных федеральных банков. Таким образом, смягчение требований позволит сохранить конкуренцию на рынке банковских гарантий.

Ранее банки, которые выдают банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны были иметь кредитный рейтинг не ниже уровня "B(RU)" ("ruВ").

Правительство продолжает работать над упрощением доступа к госзакупкам малого и среднего бизнеса. В частности, Минфин России разработал поправки, расширяющие малым и средним предприятиям доступ к участию в закупках по 223-ФЗ. Теперь им будет предоставлено право выбора из широкого перечня банков, удовлетворяющих требованиям 44-ФЗ, для получения гарантии.

Законопроект устанавливает единые требования к банковским гарантиям, которые используются для обеспечения заявок и исполнения договоров, и к выдающим их банкам. Это сделает конкурентные закупки госкомпаний у малых и средних предприятий более прозрачными, считают в ведомстве.

Введение унифицированных требований к содержанию банковских гарантий поможет в том числе урегулировать спорные вопросы между субъектами малого и среднего бизнеса и заказчиками, а также между заказчиками и банками. Законопроект защищает интересы заказчика, поскольку исключает предоставление подложных банковских гарантий недобросовестными участниками. В ЕИС в сфере закупок появится реестр, куда будут заноситься все банковские гарантии. Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

Гарантийный бизнес остается привлекательным сегментом для банков - доход в нем стабильный, а риски невысокие. В прошлом году спросом пользовались все виды гарантий - тендерные, гарантии возврата аванса и НДС, сложно структурированные гарантийные продукты. Заметно вырос спрос на гарантии исполнения обязательств в связи с переносом сроков исполнения контрактов, что было связано с карантинными ограничениями.

По данным ЦБ РФ, объем портфеля выданных банковских гарантий на 1 января 2021 года составил 6,93 триллиона рублей. Темпы прироста за прошлый год составили 8,62 процента. Это ниже, чем динамика за 2019 год - тогда объем выданных гарантий вырос на 13,61 процента, до 6,3 триллиона рублей.

180 процентов составил рост выдачи гарантий в МКБ в 2020-м году по сравнению с 2019 годом

Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств в прошлом году составили 93,42 миллиарда рублей. За 2019 год банки заработали на этом сегменте 72,42 миллиарда рублей комиссий.

- Гарантии остаются интересны банкам прежде всего по причине более низкой дефолтности по сравнению с кредитным портфелем, - указала младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Юлия Якупова. - Кроме того, в условиях существенного падения чистой процентной маржи кредитные организации будут стремиться компенсировать выпадающие процентные доходы за счет непроцентных доходов, одним из источников которых являются комиссии от выдачи гарантий. В связи с этим мы ожидаем, что банки продолжат активно работать на рынке гарантий, а значит, конкуренция за качественных клиентов усилится.

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Комментарий

Александр Зуев, вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МКБ:

- Существует мнение, что от пандемии больше всего пострадал малый и микробизнес. Однако статистика показывает: наибольшие сложности в 2020 году испытывали компании среднего размера, чья выручка упала за год в среднем на 44 процента. И для таких компаний участие в госзакупках стало той самой палочкой-выручалочкой, которая позволила выжить в эпоху коронакризиса. Рынок госзаказа стал для них поддержкой благодаря стабильному спросу на услуги и простой процедуре участия. И именно работа на государство дала возможность малому и среднему бизнесу возможность вернуться к прежним, допандемийным объемам деловой активности, а иногда и просто остаться на плаву.

Спрос на банковские гарантии во время пандемии не упал, несмотря на сложности в экономике. Мы фиксировали даже увеличение потока заявок от клиентов. За 2020 год было выдано банковских гарантий на сумму более 45 миллиардов рублей по ускоренной экспресс-процедуре.

Что характерно - пандемия с ограничительными мерами и последующим восстановлением деловой активности фактически не повлияла на средний чек.

Фото: Пресс-служба Московского кредитного банка

Банковские гарантии МСБ на обеспечение участия в госзаказах мы начали выдавать в 2018 году, и с тех пор средний чек выданных гарантий остается около 2 миллионов рублей. Средний срок банковских гарантий в прошлом году сократился на пару месяцев по сравнению с предыдущими годами и составил 11 месяцев.

Что касается срока рассмотрения заявок, то он неуклонно сокращается за счет автоматизации и роботизации процессов рассмотрения заявок. И сейчас в ряде случаев клиент может получить гарантию уже через несколько часов после подачи заявки.

Условия предоставления гарантий в прошлом году практически не изменились.

В целом трендом последнего времени в гарантийном бизнесе можно назвать шаги, которые предпринимает государство по упрощению и централизации форм и процессов банковских гарантий. В частности, это объединение типовых форм банковских гарантий в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. Также создается единый реестр выданных банковских гарантий в рамках всех законов, что упрощает работу заказчиков, банков и других участников процесса государственных закупок.

Роботизация процесса позволяет свести время рассмотрения заявок к нескольким секундам. Это крайне важно для ускорения цифровизации гарантийного бизнеса и выпуска банковских гарантий полностью в электронном виде. Сейчас все банковские гарантии выпускаются на бумаге.

Уверен, что последовательная политика государства относительно банковских гарантий позволит еще больше упростить процесс их получения и мы будем наблюдать еще больший спрос со стороны бизнеса, особенно в отношении гарантий, которые необходимы для участия в госзакупках.

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