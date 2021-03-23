В Шотландии представили законопроект для нового референдума

Правительство Шотландии представило проект закона о новом референдуме о независимости. Как пишет Daily Record, в нем излагается порядок и условия проведения плебисцита.

Так, предполагается вынести на голосование вопрос "Должна ли Шотландия быть независимой страной?". Именно в такой формулировке он звучал в 2014 году, когда шотландцы решили все же не отделяться от Великобритании. Новый референдум планируется провести после окончания пандемии коронавируса. А принять в нем участие смогут не только проживающие в Шотландии, но переехавшие в другие части Соединенного Королевства шотландцы.

Впрочем, реализуются ли эти планы, зависит от того, каким будет новое правительство Шотландии. По мнению секретаря кабинета министров по вопросам Конституции, Европы и внешних сношений Майкла Рассела, власти Великобритании не смогут заблокировать проведение референдума, если в новом кабмине, который будет сформирован в мае после парламентских выборов, большинство составят сторонники независимости. В этом случае голосование может состояться в течение двух-трех лет, точную дату должно определить правительство.

Тем временем лидер шотландских либеральных демократов Вилли Ренни раскритиковал авторов законопроекта. "У них (Шотландской национальной партии) были люди, работающие над референдумом, вместо того, чтобы бороться с пандемией. Мы должны поставить восстановление на первое место", - заявил он. Впрочем, Рассел со своей стороны заверил, что их главным приоритетом по-прежнему будет борьба с пандемией и обеспечение безопасности страны. При этом он выразил надежду, что лучшие времена для шотландцев еще впереди.