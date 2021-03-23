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23.03.2021 14:50
Рубрика: В мире

В Шри-Ланке отменили карантин для привитых туристов

Текст: Евгений Гайва
В Шри-Ланке начали принимать туристов без карантина, если они привиты от коронавируса. Представители туриндустрии надеются на скорое восстановление туристского обмена, в том числе со странами Юго-Восточной Азии.
Фото: Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images Фото: Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images
Фото: Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images

По обновленным правилам, туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, освобождаются от обязательного карантина. При этом, какой именно вакциной привит турист, не указано, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министерство здравоохранения Шри-Ланки.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В аэропорту потребуется предоставить инспектору оригинал свидетельства о вакцинации на английском языке либо заверенную копию перевода. Привитым туристам все же нужно будет сдать ПЦР-тест за свой счет и провести сутки в обсерваторе, пока не будут готовы результаты. После этого можно ехать в свой отель или арендованное жилье. Но на месте отдыха нужно немедленно сообщить о прибытии местному медработнику по телефону или электронной почте. А через семь дней сдать еще один ПЦР-тест, также за свой счет.

Непривитые туристы должны сдавать ПЦР-тесты и затем две недели находиться только в специальных сертифицированных отелях.

Шри-Ланку в 2019 году посетило около 90 тысяч россиян. Гораздо популярнее в Юго-Восточной Азии у россиян Таиланд и Вьетнам. Но Таиланд принимает туристов только с условием прохождения карантина, а во Вьетнам въезд иностранным гражданам запрещен. Однако уже появилась информация, что правительство Вьетнама планирует вскоре открыть границы для российских туристов при наличии паспортов вакцинации.

В России электронные паспорта вакцинации уже действуют. Страны намерены восстанавливать туристические контакты, это приведет, пусть даже пока на двусторонней основе, к признанию национальных сертификатов вакцинации, считает вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Те страны, которые заинтересованы в восстановлении, прежде всего въездного туризма, нацелены все же на разработку унифицированного документа. Без него после открытия границ, когда будет большое количество путешественников, регистрироваться на рейсы авиакомпаний, пересекать границу будет сложно, отметил эксперт.

В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Экономика Туризм

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