В Совфеде разъяснят гражданам, кто и как пытается вмешаться в дела России

Мониторинговая группа Совета Федерации в течение ближайших месяцев будет анализировать факты вмешательства в дела РФ в ходе кампании по выборам в Госдуму и доносить свои выводы до граждан.

По мнению ее руководителя, главы комитета СФ по федеративному устройству Олега Мельниченко, "определенные силы на Западе" намерены использовать предстоящие выборы в Госдуму "как точку дестабилизации и раскачки внутриполитической ситуации" в России.

"Мы понимаем их конечные цели и задачи", - отметил сенатор.

"Все, что они делают, мы будем самым тщательным образом анализировать на площадке Совета Федерации, мы будем предавать это гласности, мы будем разъяснять населению - кто, зачем, почему, на чьи деньги и для чего это делает", - сообщил он.

В Совфеде уверены, что самая правильная работа по предотвращению вмешательства в дела России извне - это доведение достоверной информации до людей. "Люди сами способны разобраться. Поверьте, у нас очень грамотное население в стране", - заявил Олег Мельниченко.

Он добавил, что по итогам работы мониторинговая группа намерена "вырабатывать подходы по совершенствованию законодательства, чтобы в будущем подобные вещи здесь больше не повторялись".