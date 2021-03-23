Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки

Британские власти намерены продлить запрет на международные поездки до июля, а нарушители правил могут быть оштрафованы на пять тысяч фунтов, пишет The Times. По данным издания, 22 марта правительство внесло соответствующие рекомендации на рассмотрение депутатов.

"Голосование по этому вопросу запланировано на 25 марта и, учитывая уверенное большинство в парламенте правящей Консервативной партии, предложения практически точно будут одобрены", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В этом случае данная мера вступит в силу с понедельника, 29 марта. Все необязательные поездки за рубеж будут оставаться под запретом до 30 июня. Пока нет новых данных по въезду в королевство иностранных туристов. Сейчас въезжающие из любой страны обязаны провести десять дней на самоизоляции, а также сдать как минимум три анализа на коронавирус - один до въезда, два - после прибытия, на второй и восьмой день карантина.

С декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма вируса, эпидемиологическая обстановка в Великобритании осложнялась. С начала января этого года на территории всей страны действует карантин. По мере снижения числа заболевших правительство начало ослаблять санитарные меры. 12 апреля в стране должны возобновить свою работу торговые центры, салоны красоты и спортзалы. Но это будет при условии, что темпы распространения инфекции вновь не начнут быстро расти. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирусом в Великобритании заражены свыше четырех миллионов жителей (4 315 561).