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Рубрика: В мире

Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки

Фото: AP Photo / Alberto Pezzali Фото: AP Photo / Alberto Pezzali
Фото: AP Photo / Alberto Pezzali

Британские власти намерены продлить запрет на международные поездки до июля, а нарушители правил могут быть оштрафованы на пять тысяч фунтов, пишет The Times. По данным издания, 22 марта правительство внесло соответствующие рекомендации на рассмотрение депутатов.

В Великобритании избежавшие карантина туристы оштрафованы на &10 000

"Голосование по этому вопросу запланировано на 25 марта и, учитывая уверенное большинство в парламенте правящей Консервативной партии, предложения практически точно будут одобрены", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В этом случае данная мера вступит в силу с понедельника, 29 марта. Все необязательные поездки за рубеж будут оставаться под запретом до 30 июня. Пока нет новых данных по въезду в королевство иностранных туристов. Сейчас въезжающие из любой страны обязаны провести десять дней на самоизоляции, а также сдать как минимум три анализа на коронавирус - один до въезда, два - после прибытия, на второй и восьмой день карантина.

С декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма вируса, эпидемиологическая обстановка в Великобритании осложнялась. С начала января этого года на территории всей страны действует карантин. По мере снижения числа заболевших правительство начало ослаблять санитарные меры. 12 апреля в стране должны возобновить свою работу торговые центры, салоны красоты и спортзалы. Но это будет при условии, что темпы распространения инфекции вновь не начнут быстро расти. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирусом в Великобритании заражены свыше четырех миллионов жителей (4 315 561).

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