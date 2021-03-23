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23.03.2021 11:54
Рубрика: В мире

Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Текст: Елена Манукиян

Вьетнам стал 56-й страной, в которой одобрено применение российской вакцины от коронавируса, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Министерство здравоохранения республики зарегистрировало "Спутник V" во вторник, 23 марта, по ускоренной процедуре.

Фото: Константин Завражин/РГ
Как проходит вакцинация от коронавируса в России

Сегодня российская вакцина признана в странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек, а по количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий. Ее эффективность составляет свыше 90%.

Применение Спутник V также одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах и Маврикии.

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