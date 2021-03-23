Геологи: Везувий уничтожил Помпеи за 15 минут

Международная и междисциплинарная команда ученых рассчитала, что извержение Везувия в 79 году нашей эры убило жителей города Помпеи всего за 15 минут.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Национального института геофизики и вулканологии (INGV) Италии, а полностью работу можно найти в журнале Scientific Reports. Участие в исследовании также приняли эксперты Университета Бари и Британской геологической службы в Эдинбурге.

Задача ученых заключалась в изучении того трагического влияния, которое оказали пирокластические потоки на судьбу жителей города Помпеи. Как известно, этот город погиб во время извержения Везувия 79 году нашей эры. Специалисты всегда считали, что катастрофа была скоротечной.

На это, например, указывают останки людей, которые были найдены спустя почти две тысячи лет после извержения. Многие горожане застыли в таких позах, будто просто не успели убежать. Из-за этого предполагалось, что их могли накрыть лавовые потоки.

До последнего времени вопрос о том, как быстро погибли Помпеи, оставался открытым. Основной целью нового исследования было изучение движения пирокластических потоков Везувия - плотных и быстродвижущихся потоков из смеси вулканического пепла, кусочков лавы и газов, выброшенных вулканом при извержении.

Пирокластические потоки, по сути, являются самым разрушительным явлением из так называемых взрывных извержений. Ученые сравнивают их с лавинами. Плотные пирокластические потоки текут по склонам вулкана со скоростью сотни километров в час, при очень высоких температурах и высокой концентрации отравляющих частиц.

"Мы провели и полевые исследования, и лабораторные, изучив состав пирокластических отложений, найденных при археологических раскопках в городе Помпеи, - говорит соавтор работы Роберто Исайя. - Это позволило нам определить основные физико-механические параметры горных пород. На основе полученных данных мы разработали математическую модель, которая позволила провести вычисления. Так мы получили физические параметры пирокластических потоков и сумели оценить скорость и степень их воздействия на территорию, следовательно, и на людей".

В своих расчетах ученые учли и то, что город Помпеи располагался примерно в 10 километрах от Везувия. Несмотря на такое расстояние, судьба самого города и двух тысяч его жителей была решена в считанные минуты. Моделирование показало, что пирокластические потоки достигли города уже через несколько минут.

Помпеи накрыло смертоносное облако, температура которого превышала 100 градусов. Оно состояло из углекислого газа, хлоридов, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла. Исследование подтвердило, что горожанам не удалось спастись бегством. У них просто не было такой возможности. По оценкам авторов работы, газы, пепел и вулканические частицы убили всех горожан примерно за 15 минут.

Новое исследование показало, что подавляющее большинство горожан попросту задохнулись в своих домах, на улицах и площадях. Но лишь несколько десятков человек погибли из-за обрушившегося на город дождя из лапилли - мелких вулканических выбросов.

"Разработанная нами модель также может быть применена к другим действующим вулканам по всему миру, - говорит Роберто Исайя. - Это может быть очень полезным для понимания продолжительности пирокластических потоков и, следовательно, ущерба, причиняемого извержением, даже если оно произошло на отдаленном расстоянии. Таким образом, примененная нами методология может предоставить новые элементы знаний в контексте оценки опасности активных вулканических структур".