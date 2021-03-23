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Рубрика: В мире

Во Франции судят местный филиал концерна IKEA

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В Версале стартовал суд над французским филиалом IKEA - шведского концерна-гиганта, специализирующегося на торговле мебелью и прочими товарами для дома. Особенность этого процесса, привлекшая внимание общественности, заключается в том, что его руководство обвиняется не в каких-либо финансовых махинациях, а в самом настоящем шпионаже за сотрудниками и незаконном сборе данных о них.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это дело не возникло бы, если в свое время, а конкретно в 2012 году, в отделе управления рисками компании не забыли выключить компьютер с информацией, которая ни в коем случае не должна была стать известной местному персоналу. Многочисленные мейлы и прочие письма между начальником отдела Жаном-Франсуа Пари и целым рядом частных детективных агентств были переданы в специализирующуюся на расследованиях еженедельную газету "Canard enchainé" ("Утка в цепях"), а отраслевой профсоюз работников торговли обратился с иском в прокуратуру.

Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
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И вот что выяснили следователи. На протяжении целого ряда лет администрация компании осуществляла слежку за многочисленными работниками и в первую очередь за профсоюзными активистами. А это запрещено французскими законами. В частности, следили за Аделем Амаром - сотрудником магазина IKEA в Франконвиле, который организовал забастовку с требованием улучшить условия труда. Для этой цели дирекция наняла сыскное бюро, и его люди, используя контакты в полиции, прошерстили все прошлое Аделя в поисках компромата. Более того, внедрили в магазин двух агентов - кассиршу и разнорабочего, которые регулярно докладывали начальству о каждом телодвижении профактивиста и о тех, кто его поддерживал. В конце концов, строптивца, отстаивавшего интересы товарищей, уволили под надуманным предлогом того, что он, мол, "преследовал начальство".

Гипертрофированный интерес дирекции к личности подчиненных, их образу жизни, финансовому положению доходил до абсурда. Так, одного сотрудника, который вернулся на работу после продолжительной болезни, заподозрили в том, что он якобы на самом деле "недурно провел время" на пляжах Марокко. С тем, чтобы наказать мнимого прогульщика, детективы получили задание добыть копию его паспорта, что и было сделано. Естественно, применив противозаконные методы. Правда, эта догадка не подтвердилась. Счет подобных случаев назойливого вторжения в личную жизнь людей шел на многие сотни, на что компания тратила до полумиллиона евро в год.

Как подчеркнула Анн-Солен Бувье, адвокат, защищающий на процессе пострадавших работников IKEA, "наша цель доказать, что широкомасштабная система шпионажа была санкционирована руководством концерна, а не была инициативой отдельных его представителей".

Бывшим руководителям французского филиала IKEA и управляющим сыскными агентствами грозят тюремные сроки до 10 лет, самой же компании - штраф в 3,75 миллиона евро.

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