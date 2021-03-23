Володин призвал сообщать о попытках вымогательства денег за мандаты в ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания прокомментировал заявления о якобы продаже депутатских мандатов. Он призвал коллег сообщать о таких случаях правоохранителям, если есть конкретные подтверждения.

Тему поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который призвал наказывать лиц, распространяющих недостоверную информацию о продаже мест в Госдуме.

"Что касается продажи мандатов, с этой информацией надо быть очень взвешенным и обоснованным, - призвал Володин. - Если у кого-то есть такие примеры, пускай лично возьмет и скажет, что кто-то с него просил деньги или он заплатил за свой мандат".

При наличии доказательств, совершенно очевидно, что с этим надо будет разбираться, считает спикер.

В иных же случаях парламентариям, по его оценке, "не пристало собирать сплетни", а необоснованные обвинения надо пресекать. "А если факт такой есть, отправляйте в правоохранительные органы", - резюмировал Володин.