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Рубрика: В мире

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире

Текст: Ольга Игнатова

В мире продолжает нарастать заболеваемость коронавирусной инфекцией . Процесс наблюдается уже пятую неделю подряд. Растет и смертность от коронавируса, что вызывает озабоченность ВОЗ, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По ее словам, которые передает агентство РИА Новости, только за последнюю неделю распространение инфекции в мире увеличилось на 8 процентов. А в Европе - на 12 процентов. И все за счёт британского штамма.

"Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ", - заявила представитель организации.

Статистика новых случаев выросла на 49 процентов в регионе юго-восточной Азии. В основном растет число заболевших в Индии. В регионе восточного Средиземноморья рост составил 8 процентов, в западно-тихоокеанском регионе - 29 процентов (больше всего заражений произошло на Филиппинах и в Папуа-Новой Гвинее).

В последние недели начала расти и смертность от коронавируса. Сейчас основные проблемы, которые волнуют ВОЗ - неравномерное распределение и нехватка вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.

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