Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса

Основой хорошего состояния кровеносной системы является здоровый образ жизни. В первую очередь это правильное питание, физические нагрузки, а также отказ от курения.

Об этом, отвечая на вопрос, как помочь сосудам восстановиться после COVID-19, в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

Как известно, тяжелая форма этой болезни часто приводит к сильному воспалению сосудов, возникают проблемы со свертываемостью крови. После выписки из стационара таким пациентам могут назначить лекарства, снижающие вероятность образования тромбов. В этом случае, по словам специалиста, следует беречь сосуды от травм и повышенного артериального давления, то есть исключить занятия контактными видами спорта и принимать лекарства.

В то же время без назначения врача не стоит принимать аспирин, ибупрофен и аналогичные противовоспалительные препараты. Они продаются без рецепта, что может создать иллюзию их полной безопасности, однако данные лекарства могут провоцировать кровотечения.

- Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов, - подчеркнул врач. - Лучше просто разнообразно питаться с пятью порциями овощей и фруктов в день, так можно предупредить недостаток витаминов.

В целом же оценить состояние сосудов, а точнее понять, что все не так уж плохо, можно по ряду внешних признаков. Отсутствие гематом на коже и во рту, кровотечений, посинения рук и ног и их опухлости говорит о том, что, скорее всего, сосуды функционируют нормально.