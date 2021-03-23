Врач рассказал о состоянии лежащего в реанимации актера Кахи Кавсадзе

Советский, грузинский актер Кахи Кавсадзе, Абдулла из "Белого солнца пустыни", повторно госпитализированный в середине февраля, до сих пор находится в реанимации одной из тбилисских клиник.

Как сообщил журналистам директор медучреждения Лали Турдзеладзе, состояние 85-летнего артиста остается стабильно тяжелым.

"Его состояние стабильно тяжелое, он вновь в реанимации", - приводит РИА Новости слова Турдзеладзе. Напомнившего, что хоть от коронавируса актер и излечился и выписался, но "COVID-19 активизировал прежние заболевания, обострил их, и все связалось друг с другом".

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году в Тбилиси, дед будущего актера был близким другом Иосифа Сталина.

Сниматься начал в пятидесятых: "Годен к нестроевой", "Жил певчий дрозд", "Древо желания", "Покаяние", Бесо из цикла короткометражек Габриадзе про бригаду незадачливых, но мотивирующе неунывающих дорожных рабочих.

В 2011-м вышел посвященный артисту документальный фильм.