Вычет на фитнес распространили на детей

Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия. Совокупная сумма трат, за которую можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер вычета - 15,6 тысячи рублей.

Гражданину необходимо будет представить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату спортивных услуг: копию договора и кассовый чек в бумажной или электронной форме.

Кабмин определит перечень услуг, за которые можно будет получить вычет. Список организаций, после оплаты услуг в которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

"По примерным оценкам, порядка 3,5 тыс. физкультурно-оздоровительных организаций - это фитнес-центры, в которых на начало 2020 года занималось 6,368 млн человек, - заявила депутатам замминистра спорта Ксения Машкова. - Посетители фитнес-центров - в первую очередь те граждане, которые могут обратиться за предоставлением социальных налоговых вычетов".

"Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно, - прокомментировал изменения журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Появление нового налогового вычета говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым - и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан".

В рамках второго чтения ГД поддержала поправку, которая распространяет данный вычет на суммы, которые уплачены физлицом за такие услуги, оказанные и его детям. В том числе - усыновленным, а также подопечным в возрасте до 18 лет.

Вводится условие - услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Третье чтение запланировано на 24 марта.

Предполагается, что закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.

Комментарий

Глава Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкина:

"Предоставляя налоговый вычет гражданам, которые занимаются физкультурой и спортом, государство впервые транслирует поддержку конечному потребителю, причем по всей стране.

До сих пор подобные формы помощи реализовывались в отдельных регионах для особых категорий населения: детей-инвалидов, многодетных семей. Но такая массовая финансовая поддержка оказывается впервые.

Почему это важно? По данным Счетной палаты, более половины наших сограждан не хотят заниматься спортом. Предоставление налогового вычета может стать для части из них дополнительным стимулом.

Кроме того, расходы 70 % граждан на физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение докризисного 2019 года были меньше, чем необходимо для систематических занятий. Именно для этой категории людей, которые мотивированы на постоянные занятия физкультурой, но ограничены в средствах, налоговый вычет станет существенной поддержкой. Особенно это актуально для регионов, где цены на занятия в спортивных секциях и фитнес-центрах ниже, но и доходы граждан отличаются от столичных.

Кроме того, закон позволит россиянам возвращать часть оплаченной суммы за занятия спортом детей до 18 лет. Это относится и к родителям, и к усыновителям, и к опекунам.