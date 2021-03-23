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23.03.2021 15:15
Рубрика: Власть

Вычет на фитнес распространили на детей

Текст: Татьяна Замахина
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект о налоговом вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. По прогнозу Минспорта, на него смогут рассчитывать более шести миллионов клиентов фитнес-центров. К основному чтению в документ дописали детский спорт.

Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия. Совокупная сумма трат, за которую можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер вычета - 15,6 тысячи рублей.
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Гражданину необходимо будет представить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату спортивных услуг: копию договора и кассовый чек в бумажной или электронной форме.

Кабмин определит перечень услуг, за которые можно будет получить вычет. Список организаций, после оплаты услуг в которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

"По примерным оценкам, порядка 3,5 тыс. физкультурно-оздоровительных организаций - это фитнес-центры, в которых на начало 2020 года занималось 6,368 млн человек, - заявила депутатам замминистра спорта Ксения Машкова. - Посетители фитнес-центров - в первую очередь те граждане, которые могут обратиться за предоставлением социальных налоговых вычетов".

"Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно, - прокомментировал изменения журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Появление нового налогового вычета говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым - и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан".

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В рамках второго чтения ГД поддержала поправку, которая распространяет данный вычет на суммы, которые уплачены физлицом за такие услуги, оказанные и его детям. В том числе - усыновленным, а также подопечным в возрасте до 18 лет.

Вводится условие - услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Третье чтение запланировано на 24 марта.

Предполагается, что закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.

Комментарий

Глава Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкина:

"Предоставляя налоговый вычет гражданам, которые занимаются физкультурой и спортом, государство впервые транслирует поддержку конечному потребителю, причем по всей стране.

До сих пор подобные формы помощи реализовывались в отдельных регионах для особых категорий населения: детей-инвалидов, многодетных семей. Но такая массовая финансовая поддержка оказывается впервые.

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Почему это важно? По данным Счетной палаты, более половины наших сограждан не хотят заниматься спортом. Предоставление налогового вычета может стать для части из них дополнительным стимулом.

Кроме того, расходы 70 % граждан на физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение докризисного 2019 года были меньше, чем необходимо для систематических занятий. Именно для этой категории людей, которые мотивированы на постоянные занятия физкультурой, но ограничены в средствах, налоговый вычет станет существенной поддержкой. Особенно это актуально для регионов, где цены на занятия в спортивных секциях и фитнес-центрах ниже, но и доходы граждан отличаются от столичных.

Кроме того, закон позволит россиянам возвращать часть оплаченной суммы за занятия спортом детей до 18 лет. Это относится и к родителям, и к усыновителям, и к опекунам.

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