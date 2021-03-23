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Вышел трейлер драмы с Кейтелем и МакДауэллом "Кровь на короне"

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    23.03.2021, 17:37
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Два таких мощных старика, как Харви Кейтель и Малкольм МакДауэлл, объединили свои усилия в работе над исторической драмой "Кровь на короне" (Blood on the Crown) - трейлер ленты опубликован на YouTube.

Фото: youtube.com
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В картине, ранее называвшейся Just Noise, речь идет о беспорядках на Мальте 1919 года, когда граждане страны подняли борьбу, пытаясь сбросить гнет Великобритании. На что та ввела войска и начала массовые зачистки.

Постановщик американо-канадо-мальтийского проекта - дважды лауреат Берлинского МКФ Давиде Феррарио ("Суп дьявола"), сценарий написал Жан Пьер Магро ("Образы Европы").

В других ролях: Том Прайор (Kingsman), Йен Вирго ("Черный ястреб"), Лишон Александер ("Доктор Кто"), Михаил Басмаджян ("Перелетные свиньи"), Эрика Мускат ("Ты, я и конец света").

Покажут ли фильм официально в России, пока неизвестно.

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