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СМИ: Джоди Уиттакер покинет сериал "Доктор Кто" после нового сезона

Новости
    04.01.2021, 16:08
Текст:   Юлия Авакова

Показ новогоднего спецэпизода "Революция далеков" британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" всколыхнул интерес к будущему сериала. Газета The Mirror поделилась информацией, которую изданию сообщил источник, близкий к шоураннерам "докторианы", пожелавший остаться неназванным.

Фото: kinopoisk.ru
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Оказывается, Тринадцатый Доктор Джоди Уиттакер (первая женщина в образе главного героя сериала) якобы сама сообщила разработчикам проекта о желании ретироваться после третьего сезона со своим участием (тринадцатого в хронологии обновленного "Доктора Кто", перезапущенного в середине двухтысячных).

Отметим, что это решение, если оно действительно было принято, нисколько не противоречат сложившейся традиции: Дэвид Теннант, Мэтт Смит и Питер Капальди ушли после трех сезонов. Исключением стал Кристофер Экклстон, с которого началось возрождение сериала, однако его решение прекратить сотрудничество с творческой группой, курировавшей проект, объясняется возникшими разногласиями. Среди "классических" Докторов на протяжении трех сезонов в сериале снимались Уильям Хартнелл, Патрик Тротон, Питер Дэвидсон и Сильвестр МакКой.

Тот же инсайдер сообщил, что решение держится в секрете, но подготовка к очередной регенерации Повелителя Времени уже идет, так как в течение ближайших месяцев необходимо снять появление нового Доктора. Отметим также, что анонс появления Джоди Уиттакер был сделан еще до появления сезона, в котором Питер Капальди попрощался с ролью. BBC показала ролик, состоявший из намеков на личность актера, ставшего новым избранником.

Фото: twitter.com/ unchartedmovie
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Кроме того, ожидается, что команда Криса Чибнелла продолжит работу над проектом, невзирая на уход Джоди Уиттакер. Официальной реакции со стороны BBC на вышеизложенное не последовало, на обращение британского издания Digital Spy представители телерадиокорпорации ответили, что не будут комментировать предположения о будущем Джоди в сериале.

В новом, тринадцатом сезоне Тринадцатый Доктор расстанется с двумя из трех спутников, зато к ней присоединится новый компаньон Дэн, которого сыграет Джон Бишоп. В силу ограничений, введенных в связи с панедмией COVID-19, новый сезон будет состоять из восьми эпизодов вместо запланированных десяти, трансляция их на BBC может состояться и до 2022 года.

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