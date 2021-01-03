Названо имя нового спутника "Доктора Кто", мнения фанатов разделились

"Революция далеков", новогодний эпизод британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", принес зрителям не только новую порцию пищи для размышлений в отношении канона "докторианы", но и ответил на вопрос о том, кто будет сопровождать Тринадцатого Доктора в тринадцатом сезоне - судя по всему, последнем для Джоди Уиттакер.

Дело в том, что еще до премьеры спецэпизода было объявлено, что проект покидают Брэдли Уолш (Грэм) и Тосин Коул (Райан), что оставляет Повелителя Времени в уютной, но маленькой компании Мандип Гилл (Яз). Яз пытается справиться с психическими проблемами и вновь научиться верить, Доктору, пропавшему на десять месяцев и заставившему девушку прозябать в полной неизвестности.

В качестве бонуса после финальных титров была показана беседа двух мужчин, один читает другому гороскоп на следующий год. Из него следует, что для родившихся под знаком Овна, новый год будет полон сюрпризов, синий цвет приобретет особое значение, в этот период следует обращать внимание на литеру "Д", а счастливым числом станет тринадцать. Кроме того, нужно быть готовым действовать и - несмотря на препятствия и испытания - не забывать, что это все далеко не конец света.

После этого зрителям показывается нарезка из путешествий Доктора с новым спутником по имени Дэн, который в последний момент поворачивается лицом к камере. Тогда и становится понятно, что это Джон Бишоп, уроженец Ливерпуля, в прошлом футболист, а ныне комик и актер ("Молокососы", "Обвиняемые", "Хлопушки", "Бесстрашная").

Мнения зрителей разделились - и добрая половина их касается не появления нового спутника, а сериала в целом.

Одни рады тому, что Доктор приземлится в Ливерпуле:

Doctor Who comes to Liverpool?! John Bishop in the TARDIS? Happy Birthday to me!! Thanks BBC!! — Nothing to see here (@Anonymous0208) January 1, 2021

Другие - горюют, что Доктору подкинули еще одного спутника, помимо Яз, ведь ее отношения с Доктором требуют отдельного исследования:

Honestly, not super excited as I was expecting just the doctor & Yaz so was intrigued to see where it goes between them but I"ll be watching whatever the case — LouELad (@LouELad1) January 2, 2021

Третьи негодуют, что выбор пал на Бишопа:

Another reason to switch off #seriously 😩 — Kate McLean (@katiem8y) January 2, 2021

Четвертые в ужасе от того, что Бишоп вызывает такие сильные негативные эмоции у комментаторов:

I really don’t understand all this bigotry and hate against John Bishop 🤷‍♂️ — Matthew Mckenna (@Mattwho99) January 2, 2021

Есть и те, кто призывает набрать в проект больше женщин:

hire more women — jackie (@mcavoyboy) January 2, 2021

Приличное количество пользователей вообще костерит весь проект и громогласно заявляет, что сериал стало невозможно смотреть даже преданным фанатам:

Nope not a bit. Been a life long fan, but this series is dreadful. I’ve stopped watching. — ☃️ Julie Kay ☃️ (@JulesKay1) January 2, 2021

Отдельные лица с тонкой душевной организацией возвели процесс посыпания ран солью в искусство и печалят единочаятелей нереалистичными призывами к возврату в дочибнелловскую эпоху: