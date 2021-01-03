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Названо имя нового спутника "Доктора Кто", мнения фанатов разделились

Новости
    03.01.2021, 16:16
Текст:   Юлия Авакова

"Революция далеков", новогодний эпизод британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", принес зрителям не только новую порцию пищи для размышлений в отношении канона "докторианы", но и ответил на вопрос о том, кто будет сопровождать Тринадцатого Доктора в тринадцатом сезоне - судя по всему, последнем для Джоди Уиттакер.

Фото: youtube.com/ Masterpiece PBS
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Дело в том, что еще до премьеры спецэпизода было объявлено, что проект покидают Брэдли Уолш (Грэм) и Тосин Коул (Райан), что оставляет Повелителя Времени в уютной, но маленькой компании Мандип Гилл (Яз). Яз пытается справиться с психическими проблемами и вновь научиться верить, Доктору, пропавшему на десять месяцев и заставившему девушку прозябать в полной неизвестности.

В качестве бонуса после финальных титров была показана беседа двух мужчин, один читает другому гороскоп на следующий год. Из него следует, что для родившихся под знаком Овна, новый год будет полон сюрпризов, синий цвет приобретет особое значение, в этот период следует обращать внимание на литеру "Д", а счастливым числом станет тринадцать. Кроме того, нужно быть готовым действовать и - несмотря на препятствия и испытания - не забывать, что это все далеко не конец света.

После этого зрителям показывается нарезка из путешествий Доктора с новым спутником по имени Дэн, который в последний момент поворачивается лицом к камере. Тогда и становится понятно, что это Джон Бишоп, уроженец Ливерпуля, в прошлом футболист, а ныне комик и актер ("Молокососы", "Обвиняемые", "Хлопушки", "Бесстрашная").

Мнения зрителей разделились - и добрая половина их касается не появления нового спутника, а сериала в целом.

Одни рады тому, что Доктор приземлится в Ливерпуле:

Другие - горюют, что Доктору подкинули еще одного спутника, помимо Яз, ведь ее отношения с Доктором требуют отдельного исследования:

Третьи негодуют, что выбор пал на Бишопа:

Четвертые в ужасе от того, что Бишоп вызывает такие сильные негативные эмоции у комментаторов:

Есть и те, кто призывает набрать в проект больше женщин:

Приличное количество пользователей вообще костерит весь проект и громогласно заявляет, что сериал стало невозможно смотреть даже преданным фанатам:

Отдельные лица с тонкой душевной организацией возвели процесс посыпания ран солью в искусство и печалят единочаятелей нереалистичными призывами к возврату в дочибнелловскую эпоху:

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