Следующий сезон "Доктора Кто" может выйти только в 2022-м

Поклонников британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", вполне возможно, ждет пренеприятное известие - выход следующего сезона сериала может состояться только в 2022-м. Об этом пишет газета The Mirror, ссылающаяся на неназванные источники.

Вероятная задержка связана с двумя обстоятельствами - пандемией COVID-19, из-за которой съемочный процесс был парализован, и возрастанием расходов на съемку новых эпизодов при том же бюджете.

Некоторым утешением может послужить то, что рождественский спецэпизод "Революция далеков" (Revolution of the Daleks), планирующийся к показу в этом декабре, был полностью отснят до локдауна.

Тем не менее инсайдер из BBC отметил, что чудеса все же случаются, и щоураннеры уверены, что шансы показать в 2021-м году экранное развитие окончательно запутавшейся истории с множественными клиффхэнгерами сохраняется.

Ранее стало известно, что про далеков выпустят отдельный мультсериал.