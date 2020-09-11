Тизер: далеки из "Доктора Кто" получат собственный мультсериал

В рамках широкомасштабного проекта по вселенной "Доктора Кто" под названием "Победоносный повелитель времени" (Time Lord Victorious) будет создан анимированный сериал, посвященный извечным врагам Доктора, далекам.

Сериал "Далеки!" (Daleks!) из пяти эпизодов по десять минут каждый выйдет в ноябре этого года и будет доступен на YouTube. Над сюжетной линией работал Джеймс Госс, один из бессменных сценаристов "Доктора Кто", а анимационную часть взяла на себя Studio Liddel под эгидой BBC Studios Digital.

В мини-сериале будет рассказано о последствиях разграбления далеками архивов Ислос, в которых было найдено нечто древнее и смертельно опасное. Из-за этого открытия родной дом далеков, планета Скаро, подвергается нападению, а императору далеков приходится спасаться бегством. Будущее мутантов, порожденных гением Давроса, неизвестно, шансы на выживание малы. Им предстоит противостояние с мощным противником, иначе отвоевать место своего обитания будет невозможно. Смогут ли далеки выжить, воспользовавшись помощью извне, даже если она исходит от заклятого врага, или им наступит конец как виду?