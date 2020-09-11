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Тизер: далеки из "Доктора Кто" получат собственный мультсериал

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    11.09.2020, 17:21
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Doctor Who Фото: youtube.com/ Doctor Who
Фото: youtube.com/ Doctor Who

В рамках широкомасштабного проекта по вселенной "Доктора Кто" под названием "Победоносный повелитель времени" (Time Lord Victorious) будет создан анимированный сериал, посвященный извечным врагам Доктора, далекам.

Фото: kinopoisk.ru
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Сериал "Далеки!" (Daleks!) из пяти эпизодов по десять минут каждый выйдет в ноябре этого года и будет доступен на YouTube. Над сюжетной линией работал Джеймс Госс, один из бессменных сценаристов "Доктора Кто", а анимационную часть взяла на себя Studio Liddel под эгидой BBC Studios Digital.

В мини-сериале будет рассказано о последствиях разграбления далеками архивов Ислос, в которых было найдено нечто древнее и смертельно опасное. Из-за этого открытия родной дом далеков, планета Скаро, подвергается нападению, а императору далеков приходится спасаться бегством. Будущее мутантов, порожденных гением Давроса, неизвестно, шансы на выживание малы. Им предстоит противостояние с мощным противником, иначе отвоевать место своего обитания будет невозможно. Смогут ли далеки выжить, воспользовавшись помощью извне, даже если она исходит от заклятого врага, или им наступит конец как виду?

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