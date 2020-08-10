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Вселенная "Доктора Кто" получит широкое развитие

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    10.08.2020, 18:55
Текст:   Юлия Авакова

Крупномасштабный проект по вселенной "Доктора Кто", который был анонсирован в апреле, в разгар пандемии СOVID-19, начинает обрастать подробностями, причем весьма неожиданными и крайне приятными.

Фото: AFP PHOTO/FILES
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Ранее компания Big Finish, существенно расширившая аудиопьесами и без того огромное наследие легендарного британского научно-фантастического шоу, стартовавшего на телеэкранах в 1963 году, сумела заручиться поддержкой у такого незаслуженного редкого участника "докторианы", как Восьмой Доктор, Пол МакГанн. Как оказалось, на этом сюрпризы не закончились - и поклонников сериала вскоре ждет встреча с Девятым Доктором, Кристофером Экклстоном, с которого началось возрождение сериала в 2005-м. Событие это знаменательно еще и тем, что Экклстон, по причине разногласий с британской телерадиовещательной компанией BBC, снялся лишь в одном сезоне, а затем покинул проект и с тех пор практически не участвовал ни в каких мероприятиях, прямо или косвенно связанных с "Доктором Кто".

И теперь, пятнадцать лет спустя, актер дал согласие на участие в двенадцатисерийном аудио-сериале под названием Doctor Who: The Ninth Doctor Adventures ("Доктор Кто: Приключения Девятого Доктора"). Актер, запомнившийся многим своей коронной фразой "У многих планет есть север", признался в интервью изданию Variety, что будет рад вернуться к воплощению любимой роли, предает Variety.

Тем временем официальный канал "Доктора Кто" на YouTube разместил стильный анонс о знаменательном событии, объединив стилистику оформления сериала в восьмидесятых с хорошо знакомым современным видеорядом:

Кроме того, стало известно о еще одной грядущей работе актера - вместе с Конни Нильсен ("Чудо-женщина") он примет участие в съемках шестисерийной психологической драмы Сlose to Me, основанной на одноименной книге британской писательницы Аманды Рейнолдс.

Что же касается телеверсии "Доктора Кто" - зрителей скоро ждут изменения, так как близится к показу третий сезон с участием Тринадцатого Доктора Джоди Уиттакер, после которого она, скорее всего, по примеру своих коллег, уступит роль пока еще неизвестному новому воплощению уроженца Галлифрея, если развитие не получит неожиданная линия, явленная в двенадцатом сезоне зимой этого года.

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