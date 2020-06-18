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Продолжению съемок "Доктора Кто" помешала социальная дистанция

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    18.06.2020, 13:56
Текст:   Юлия Авакова

Многострадальный, но всё ещё легендарный британский научно-фантастический сериал "Доктор Кто", как и многие другие проекты, испытал на себе неудобства принятых правил о социальной дистанции, которые были выработаны в результате пандемии COVID-19 .

Фото: youtube.com/ DWhoUnreleased
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Рори Талфан Дэвис, директор валлийского подразделения BBC, которое ответственно за съемки части сериалов корпорации, рассказал о своем видении создания продолжения "докторианы" в новых условиях. По его мнению, создание такого проекта, которое на любом этапе предусматривает работу над ним сотен людей - как штатных специалистов, так и фрилансеров - не может быть осуществлено на должном уровне в этих условиях. Поэтому все зависит от того, когда правила будут отменены.

На самом деле все не так плохо, напоминает Дэвис. Дело в том, что требования могут немного отличаться в различных частях Соединенного Королевства, но так как часть работы все равно будет проходить в Англии, а не в Уэльсе, придется выработать единый подход.

На настоящий момент с точностью известно только то, что рождественский эпизод, "Революция далеков" (Revolution of the Daleks), который будет показан в конце 2020 года, находится вне опасности - все съемки были завершены еще до начала локдауна.

Ранее предполагалось, что съемки тринадцатого сезона (предположительно, последнего для Тринадцатого Доктора Джоди Уиттакер) должны возобновиться с сентябре 2020-го, однако, если вышеозначенные требования не будут отменены, поклонникам сериала нужно будет запастись терпением и приготовиться к более позднему релизу новых эпизодов.

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